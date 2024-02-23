В Волгограде 104-летнюю ветерана ВОВ заставляют явиться в УК из-за протекающей крыши





Жители дома №7 по улице Московской в Дзержинском районе Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой привлечь внимание к проблеме 104-летней ветерана Великой Отечественной войны. По словам соседей Лапшиной Анны Ивановны, управляющая компания отказывается ремонтировать крышу четырехэтажного 70-летнего дома, из-за чего в квартире пожилой женщины с потолка постоянно сочится вода. Волгоградцы уверяют: руководство УК требует от Анны Ивановны лично явиться в офис, чтобы написать заявление. Однако пенсионерка с трудом передвигается по собственной квартире.

– Крыша в нашем доме протекает еще с 2019 года. В 2022 году после очередного обращения к нам пришли с организации люди, сделали акт и закрыли щель обычным гипсокартоном. Через несколько дней кровля, естественно, снова начала течь, – рассказала информагентству старшая по дому Тамара Бадмаджапова. – Мы с соседями решили скинуться деньгами, купить шифер и заделать крышу, коли нам нормально помочь не могут. Нам просто стало жалко пенсионерку, которая еле ходит, и сама уже ничего сделать не может в силу возраста.

Впрочем, самостоятельный ремонт кровли ненадолго решил проблему – уже в конце 2023 года крыша начала протекать.

– Мы, вместе со всеми жильцами подъезда, 17 февраля снова обратились в управляющую компанию. К нам приехал рабочий и составил акт, но дальше дело не пошло, – говорит жительница дома. – Он мне напрямую сказал во время моего очередного звонка, что необходимо, чтобы сама собственница квартиры приехала и написала заявление. Вы только вдумайтесь, ей приходится весь день сидеть в кровати под одеялами, чтобы не замерзнуть. Что за издевательство происходит?!

Волгоградцы просят обратить внимание на проблему администрацию города.





Генеральный директор ООО «Управляющая компания Комфортный дом» Станислав Веселовский в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» заявил, что последнее обращение от жильцов дома №7 по ул. Московской поступало в 2022 году. По его словам, никто из жильцов после этого в УК не обращался.

– Дом был построен еще в 1953 году. Сотрудники организации по мере возможности следят за его состоянием, – заверил генеральный директор компании. – С нашей стороны мы предлагали провести экспертизу дома для капремонта со средств жителей дома, но они эту инициативу не поддержали из-за стоимости данной процедуры. По программе капремонт дома пройдет лишь в 2029-2030 году.

На вопрос корреспондента, достаточно ли звонка СМИ, чтобы рабочие УК наконец решили проблему ветерана, Станислав Веселовский повторил ровно то, что заявлял и сотрудник его организации, – 104-летняя Анна Ивановна Лапшина должна лично явиться с заявлением. После этого руководитель УК вспомнил о долгах жильцов многоквартирного дома.

– В доме у жильцов висит большой долг за графу «содержание общедомового имущества». Мы не можем ничем помочь, поскольку ремонт проводится за счет этих денег, но никто их не платит, – объяснил Станислав Веселовский. – Единственное обращение по вопросу протечки слухового окна мы получили в 2022 году и отреагировали на него, заделав отверстие. После этого никаких обращений к нам не поступало. Пусть к нам обратиться с заявлением собственник квартиры. Наши специалисты приедут и решат этот вопрос.