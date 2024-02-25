В Волгограде простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Баварец»

В Волгограде сегодня, 25 февраля, прощаются с погибшим в ходе проведения специальной военной операции бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Александром Гориным с позывным «Баварец», сообщает V102.RU.

— Александр Горин сражался, как жил — на полную катушку. Успел получить заслуженную медаль. И ушел в вечность, выполняя боевую задачу, — написал в своем Telegram депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. — Горестно, что приходится провожать таких людей. Мы будем их помнить. И обязательно завершим их дело. В этом будь уверен, дорогой «Баварец»!

Гимбатов уточнил, что наш земляк окончил политехнический колледж, какое-то время работал автослесарем. Не мог пройти мимо несправедливости, не прийти на помощь, поэтому принял решение об участии в СВО. Прощание с Александром Гориным состоится в 14.30 во втором зале «Память» по улице Землячки 74.

Напомним, в ходе специальной военной операции погиб боец штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Сергей Батарев с позывным «Самара», служивший в нем со дня основания.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me