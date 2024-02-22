Общество

Ветеран «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Самара» погиб на Украине

Общество 22.02.2024 09:47
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22.02.2024 09:47


В ходе специальной военной операции погиб боец штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Сергей Анатольевич Батарев с позывным «Самара», служивший в нем со дня основания, сообщает V102.RU. 

— Сергей Анатольевич обретет покой в родной Самаре, где его многие знают и уважают. Как отзывчивого человека, доброго соседа, детского тренера. Сергей был мастером единоборств, в юности занимал призовые места в состязаниях по карате, занимался рукопашным боем и боксом. Последний боксерский турнир на любительском уровне Сергей Батарев выиграл незадолго до начала СВО. В мае прошлого года получил медаль «За отвагу». А вообще он был, как и все настоящие защитники Отечества, героем, — написал в своем Telegram депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. 

Политик уточняет, что Батарев проходил службу в пограничных войсках. В 90-х охранял таджико-афганскую границу от террористов, пресекал попытки транспортировки наркотиков. После демобилизации устроился на один из заводов. После начала боевых действий на Украине, Сергей отправился добровольцем на фронт.  

Напомним, в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района 11 февраля простились с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» Николаем Тормосиным с позывным «Музыка».

Фото и коллаж: Андрей Гимбатов / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»   

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