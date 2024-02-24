Необычный «подарок» получили жители села Нижние Коробки Котовского района Волгоградской области на 23 февраля. Как рассказали V102.RU селяне, в этот день, когда мужчины принимали заслуженные поздравления, в населенном пункте пропала вода.
- У всех праздники, глава поселения на связь не выходит. Районные власти даже не удосужились сообщить, в чем дело. Старики, дети второй день сидят без воды и никому нет дела! Еле-еле выяснили, что сломалась какая-то задвижка. Но нам сразу сказали, что в выходные ремонтировать ничего не будут. А, значит, нам еще несколько дней жить без воды, -
поделились собеседники информагентства.
Люди возмущены – вода пропала без предупреждения и никто никаких запасов не сделал. У местных, к тому же скотина, которую просто нечем поить. Между тем, в селе проживает больше 200 человек.
В соцсетях жители гадают – введут ли районные власти режим ЧС в связи с полным отсутствием воды в селе или хотя бы организуют ее подвоз?
Однако в администрации района ситуацию официально не прокомментировали.