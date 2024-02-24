Под Волгоградом в День защитника Отечества сын зарезал отца





Кровавым оказалось празднование Дня защитника Отечества в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в доме №25 по ул. Горького. Кровавым оказалось празднование Дня защитника Отечества в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в доме №25 по ул. Горького.

В этот день молодой мужчина вместе со своими родителями приехал в гости к родственникам. Во время праздничного застолья между подозреваемым и его 58-летним отцом произошла ссора. В ходе конфликта фигурант нанес одно ножевое ранение в область груди своего отца. Ранение оказалось для мужчины смертельным, он скончался на месте происшествия. Все это произошло на глазах шокированных родственников.В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.