Происшествия

Под Волгоградом в День защитника Отечества сын зарезал отца

Происшествия 24.02.2024 14:13
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24.02.2024 14:13


Кровавым оказалось празднование Дня защитника Отечества в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в доме №25 по ул. Горького.
В этот день молодой мужчина вместе со своими родителями приехал в гости к родственникам. Во время праздничного застолья между подозреваемым и его 58-летним отцом произошла ссора. В ходе конфликта фигурант нанес одно ножевое ранение в область груди своего отца. Ранение оказалось для мужчины смертельным, он скончался на месте происшествия. Все это произошло на глазах шокированных родственников.
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.


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