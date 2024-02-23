Волгоградский стенд на ВДНХ в Москве посетили стрельцы и красноармейцы

Сегодня, 23 февраля, на выставке-форуме «Россия» в Москве гостям волгоградского стенда реконструкторы показали иммерсивное представление «Герои Отечества: вчера, сегодня, завтра», сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Посетители выставки увидели историю Царицына-Сталинграда-Волгограда в ее защитниках, начиная от стрельцов 17-го века, солдат и офицеров времен гражданской войны и Великой Отечественной до современных защитников Родины.





Погружение в разные эпохи дополнял видеоряд на главном экране, а также образцы обмундирования и вооружения, которые все желающие могли как следует рассмотреть и даже примерить.

Фото: администрации Волгоградской области