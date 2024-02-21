В Волгоградской области похоронили погибшего бойца СВО

В Котовском районе Волгоградской области сегодня, 21 февраля, попрощались с погибшим в ходе спецоперации Вячеславом Кузьминым, сообщает V102.RU. Похороны прошли в селе Мокрая Ольховка.
— Вячеслав Игоревич погиб 15 января 2024 года, защищая нашу Родину, и до конца выполнил воинский долг, — написал в своем Telegram глава района Сергей Чумаков. — Вечная память герою!
Напомним, в Камышине Волгоградской области сегодня проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации контрактника Андрея Емекеева.
Фото: Сергей Чумаков / t.me