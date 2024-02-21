Происшествия

Массовую кражу крышек люков совершили неизвестные в поселке Тир Волгограда

Происшествия 21.02.2024 11:32
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21.02.2024 11:32

Жители поселка Тир в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались на исчезновение крышек канализационных люков возле частных домовладений №№62-75. Как сообщила V102.RU одна из местных жительниц, кражу неизвестные совершили минувшей ночью. 

По улице проживает много пенсионеров, и открытые люки представляют опасность для них. Полицию о краже мы уже уведомили, - сообщила информагентству Марина Аварина. – Кроме того, мы просим приемки металла помочь в возвращении имущества людей.

В ООО «Концессии водоснабжения» сразу после обращения ИА «Высота 102» с жалобой волгоградцев сообщили, что работники организации оперативно направлены на поселок Краснооктябрьского района. 

Бригада направлена на ул. Мичурина для проведения обследования и установки канализационных люков на сетях «Концессий водоснабжения» взамен украденных, – проинформированы в организации. 

Также здесь напомнили, что проблема с кражей крышек люков не нова в Волгограде. И, пока кроме воров есть другие заинтересованные в этом люди, решить ее не представляется возможным.   

– Срок службы обычного чугунного люка – порядка 20 лет, но в Волгограде, к сожалению, крышки колодцев приходится менять едва ли не каждую неделю. Все дело в том, что крышки люков попросту воруют – и чаще всего сдают впоследствии в пункты приема металлолома. Бригады «Концессий водоснабжения» стараются оперативно закрывать колодцы, но пока металлоприемники принимают ворованные люки, их будут продолжать похищать, а значит, опасность провалиться в открытый колодец остается актуальной, – прокомментировали в «Концессиях». – Самое страшное, что под угрозой чаще всего в таких случаях становятся маленькие дети, пенсионеры, животные.

Волгоградцам также напоминают, что о краже крышек люков можно оперативно сообщать напрямую в компанию – по телефону 606-600, в комментариях телеграм-канала kommunalka134, а также через чат-бот по ссылке https://t.me/Dir_voda_teplo_VLG_bot.

Добавим, что на момент публикации «Концессии» сообщили, что уже закрыли все люки в поселке Тир, которые состоят на балансе компании. 

Фото: архив V102.RU

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