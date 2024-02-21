КАМАЗ задавил пешехода на трассе Москва-Волгоград





Смертельное ДТП произошло в Михайловском районе Волгоградской области в зоне видимости надземного пешеходного перехода. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 48-летний водитель автомобиля КАМАЗ, который двигался со стороны Москвы в Волгоград, сбил 44-летнего мужчину.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте в одежде без светоотражающих элементов.

ДТП произошло в темное время суток - в 20:33 на 786 км автодороги Р-22 «Каспий». В результате наезда грузовика мужчина скончался от полученных травм.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области