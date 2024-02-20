



В День защитника Отечества в парке ЦПКиО в Волгограде на каток выйдут закаляться порядка 20 представителей Дома моржа. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, волгоградцы, не боящиеся холода, устроят прокат в тельняшках и летних нарядах, расскажут о закаливании и сделают яркие фотографии с посетителями.

Всем желающим присоединиться – вход на каток со скидкой весь день. Начало праздника в 14:00.

– Приглашаем всех желающих начать закаливаться с нами в День защитника Отечества. Ледовый каток отлично подходит для первого испытания холодом, а мы на месте расскажем и покажем все детали, – обратился к горожанам представитель Дома моржа Дмитрий Пугачев.

В скором времени ледовая площадка прекратит свою работу, поскольку на ее месте откроется новая весенняя активность – прогулка на катамаранах в виде двухметровых розовых фламинго. С 23 по 25 февраля всем волгоградцам парк дарит скидку на посещение катка и снежных горок – 20 % на любой сеанс.

Фото: ЦПКиО