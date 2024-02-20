Волгоградец угнал машину доставщика пиццы на его глазах: видео





Полицейские задержали 26-летнего мужчину, угнавшего автомобиль у доставщика пиццы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в настоящее время легковушка уже возвращена законному владельцу. Видеозапись с «похищением века» полиция выложила в своем официальном Telegram-канале.

Обратившейся в отдел полиции 22-летний доставщик пиццы рассказал, что припарковал свою иномарку в одном из жилых дворов в Краснооктябрьском районе. Молодой человек оставил ключи в заведенной машине и пошел относить заказ клиенту. Тем временем, выбрав удачный момент, злоумышленник сел в легковушку и уехал. Потерпевший пытался догнать вора, но тому удалось скрыться.





- При проведении розыскных мероприятий стражи правопорядка обнаружили угнанный автомобиль брошенным в Дзержинском районе, - рассказали в ведомстве. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по месту проживания в Волгограде.

После задержания волгоградец признался, что просто хотел покататься на машине по городу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас он ожидает своего наказания под подпиской о невыезде.



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области