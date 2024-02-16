Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходные

Погода на предстоящих выходных снова продолжит испытывать жителей Волгоградской области резкими перепадами температур и шквалистым ветром, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

— В субботу, 17 февраля, в регионе осадки маловероятны. На дорогах сохранится гололедица. Ветер восточного направления местами с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы за окном -11...-16º, в дневной период до -3...-8º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — В воскресенье, 18 февраля, также без обильных осадков. Ветер южной четверти днем местами с порывами до 15-18 м/с. Ночью -7…-12º, при прояснениях температура упадет до -15º, днем столбики термометров покажут 0...-5º.

В Волгограде первый выходной не принесет с собой сильных осадков.

— На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный, днем юго-восточного направления со скоростью 8-13 м/с. Ночью в городе-герое -10...-12º, днем -3...-5º, — уточнили в ЦГМС. — 18 февраля в областном центре без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью -9...-11º, днем -2...-4º.

Фото: архив ИА «Высота 102»