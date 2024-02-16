Общество

Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходные

Общество 16.02.2024 20:57
0
16.02.2024 20:57


Погода на предстоящих выходных снова продолжит испытывать жителей Волгоградской области резкими перепадами температур и шквалистым ветром, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. 

— В субботу, 17 февраля, в регионе осадки маловероятны. На дорогах сохранится гололедица. Ветер восточного направления местами с порывами до 15-18 м/с. В ночные часы за окном -11...-16º, в дневной период до -3...-8º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — В воскресенье, 18 февраля, также без обильных осадков. Ветер южной четверти днем местами с порывами до 15-18 м/с. Ночью -7…-12º, при прояснениях температура упадет до -15º, днем столбики термометров покажут 0...-5º.

В Волгограде первый выходной не принесет с собой сильных осадков. 

— На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный, днем юго-восточного направления со скоростью 8-13 м/с. Ночью в городе-герое -10...-12º, днем -3...-5º, — уточнили в ЦГМС. — 18 февраля в областном центре без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью -9...-11º, днем -2...-4º.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.02.2024 20:05
Общество 16.02.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 19:53
Общество 16.02.2024 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 18:14
Общество 16.02.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 17:47
Общество 16.02.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 16:57
Общество 16.02.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 15:30
Общество 16.02.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 14:19
Общество 16.02.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 13:56
Общество 16.02.2024 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 12:20 Реклама
Общество 16.02.2024 12:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.02.2024 11:48
Общество 16.02.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 11:12
Общество 16.02.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2024 09:58
Общество 16.02.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 22:17
Общество 15.02.2024 22:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 20:41
Общество 15.02.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 20:35
Общество 15.02.2024 20:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
Сбежавшего после массового ДТП пьяного водителя задержали в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
20:57
Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходныеСмотреть фотографии
20:05
Концерты, выставки и стендап-шоу: что посетить на выходных в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области малыш обварился кипятком. Ребенка эвакуировали санавиациейСмотреть фотографии
18:14
Ночной ремонт дорог стартует в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
17:47
Волгоградцы безжалостно выбрасывают русских классиков на помойкуСмотреть фотографии
16:57
Сталактиты разрослись на чердаке жилого дома с дырявой крышей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
Ирина Волк опубликовала еще одно видео с пнувшим волгоградку мужчинойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
«Добирались на перекладных»: трамваи в Волгограде испытывают горожан на прочностьСмотреть фотографии
14:19
В Волгограде ИП Галкиной доверили проект благоустройства на улице ТитоваСмотреть фотографии
13:56
Посетительница суда в Волжском села в лужу из-за скандального видеоСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом студенту грозит 20 лет тюрьмы за неправильный выбор работыСмотреть фотографии
12:20
«Подарки любимым»: Ворошиловский торговый центр объявил о новой акцииСмотреть фотографии
11:48
Путин назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
11:45
МВД заинтересовало видео с пнувшим в пах волгоградку мужчинойСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде 17-летний подросток жестоко зарезал мужчину. Убийство раскрыли спустя 22 годаСмотреть фотографии
11:12
Под Волгоградом у поступившей в частный питомник собаки проявилось бешенствоСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде водитель «ГАЗели» устроил «кучу-малу» из фургонов и сбежалСмотреть фотографии
10:41
В магазине Волгограда неизвестный ударил ногой в пах девушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Мужчину с провалами в памяти в шапке-ушанке ищут в ВолжскомСмотреть фотографии
08:09
11 жителей Волгоградской области заразились бруцеллезомСмотреть фотографии
08:02
МУП в Волгоградской области обязали модернизировать очистные сооружения городаСмотреть фотографии
07:48
«Ротор» в Турции минимально обыграл «Калугу»Смотреть фотографии
22:17
Волгоградец продает раритетную визитку Путина за 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
21:24
Врача-травматолога в Волгоградской области осудили за мелкое взяточничествоСмотреть фотографии
20:41
«Прилет такой, что дым столбом»: награжденные в Волгограде бойцы СВО рассказали о ранениях и подвигахСмотреть фотографии
20:35
Фигуристка Слуцкая покажет мастер-класс на катке в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
Заболеваемость корью в 10 раз выросла в Саратовской областиСмотреть фотографии
18:52
Труп мужчины с ножом в затылке обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
«Караул, мы снова тонем!»: в Калаче-на-Дону затапливает хозяйства и домаСмотреть фотографииCмотреть видео
 