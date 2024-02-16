Ирина Волк опубликовала еще одно видео с пнувшим волгоградку мужчиной

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала еще одно видео с пнувшим молодую девушку мужчиной в магазине Краснооктябрьского района Волгограда, сообщает V102.RU.





— Мои коллеги из Волгоградской области проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание мужчины, который нанес удар в живот девушке в одном из магазинов областного центра, — оставила подпись под роликом помощник министра внутренних дел Российской Федерации.

На кадрах видно, что девушка не ожидала такого поведения от мужчины и сильно испугалась, в то время как агрессивный посетитель спокойно направился в сторону выхода. К пострадавшей тут же подбежали сотрудницы магазина.

По последней информации от пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 7 февраля 2024 года в полицию поступило заявление от 20-летней волгоградки, которой неизвестный нанес удар ногой в магазине, расположенном на улице 2-ая Горная, 21. В областном главке МВД уточнили, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Напомним, инцидент произошел в сетевом магазине, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода». Видео с инцидентом слили в анонимные Telegram-каналы. По информации администраторов сообщества «Волгоград №1», происшествие случилось в магазине «Пятерочка». Региональный главк МВД организовал проверку.

Видео и скриншот: Ирина Волк / t.me