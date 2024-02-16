Экономика

Исследование ВТБ: кто и когда покупает больше всего книг в России

Экономика 16.02.2024 15:10
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16.02.2024 15:10


Анализ транзакций в книжных магазинах провел банк ВТБ к Международному дню книгодарения 14 февраля. В целом россияне чаще всего покупают книги в качестве подарков на Новый год и детям к началу учебного года.
В Москве и Санкт-Петербурге самый высокий спрос на книги, на эти города приходится 31% от общего объема покупок с общей суммой 39%. Южные регионы и Кавказ имеют самый низкий уровень покупок – 4% и 1% соответственно.
Пик продаж книг в 2023 году пришелся на август и сентябрь, что традиционно связано с началом учебного года в школах и вузах. В декабре наблюдался повышенный интерес к книгам, так как они часто выбираются в качестве новогодних подарков. В эти месяцы спрос на книги примерно в полтора раза превышал средний показатель.
Продажи книг в специализированных магазинах сократились на 5% в 2023, а общая сумма покупок снизилась на 8%. Средний чек сократился на 3%. По мнению экспертов банка, такая динамика обусловлена ростом онлайн-продаж на площадках электронной коммерции, а не снижением интереса к чтению. 
Женщины приобретают книги чаще (61%), чем мужчины. Книги чаще всего покупают люди в возрасте от 35 до 45 лет (33%), а также от 45 до 60 лет (30%). На читателей от 25 до 35 лет приходится 15% от всех покупаемых книг. Люди старше 60 лет покупают 13% книг, младше 25 лет – всего 9%.

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