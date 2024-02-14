«Кто-то сматывал счетчик»: пятиэтажку под Волгоградом полностью отключили от газа

В неприятную ситуацию попали жители дома №52 по ул. Озерная в поселке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU жители, проживающие в четырехподъездной пятиэтажки, 11 февраля многоквартирный дом полностью отключили от газа.констатируют шокированные жильцы.По словам новорогачинцев, поводом для отключения газа стала жалоба семьи, проживающей в квартире №30, на то, что в помещении стала искрить газовая труба. Теперь, рассказывают люди, управляющая компания и газовики требуют от жильцов всего дома выполнения целого списка условий, чтобы в пятиэтажку вновь вернулось голубое топливо.- возмущаются жители поселка.В управляющей компании «Новорогачинская» корреспонденту V102.RU пояснили, что, действительно, в настоящее время в пятиэтажный дом полностью прекращена подача газа.- пояснила руководитель управляющей компании Майя Омельченко.Сегодня, 14 февраля, специалисты обойдут все квартиры дома.- заверила Майя Омельченко.При этом она допустила, что на решение проблемы может уйти до нескольких дней. В то же время найти виновника происшествия, который воровал электричество, по ее словам, не предоставляется возможным.