«Кто-то сматывал счетчик»: пятиэтажку под Волгоградом полностью отключили от газа

- Приехали газовики, перерезали трубы и семьдесят квартир теперь сидят без горячей воды, так как у нас колонки, и без возможности приготовить еду, - констатируют шокированные жильцы.
По словам новорогачинцев, поводом для отключения газа стала жалоба семьи, проживающей в квартире №30, на то, что в помещении стала искрить газовая труба. Теперь, рассказывают люди, управляющая компания и газовики требуют от жильцов всего дома выполнения целого списка условий, чтобы в пятиэтажку вновь вернулось голубое топливо.
- Нас уже предупредили, что в каждую квартиру придут с проверкой – будут смотреть вентиляционные каналы, дымоходы. А газовики потребовали заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Уже сказали приготовить сразу 970 рублей. Если у кого-то будет что-то не в порядке, то даже из-за одной квартиры газ в дом не вернут. На улице – февраль, в ближайшие дни обещают морозы, а мы теперь будем без горячей воды и даже чай себе сделать не сможем, что уж говорить про еду, - возмущаются жители поселка.
В управляющей компании «Новорогачинская» корреспонденту V102.RU пояснили, что, действительно, в настоящее время в пятиэтажный дом полностью прекращена подача газа.
- Из-за того, что кто-то в доме сматывал счетчик, электричество в одной квартире пробило газовую трубу. Это могло обернуться возгоранием и очень плохими последствиями для жильцов. Поэтому пришлось пойти на такие меры. Просто так теперь газ не вернут. Сейчас мы заказали электротехническую экспертизу, кроме того, во всем доме пройдут тотальные проверки состояния внутриквартирного газового оборудования и вентиляционных входов. Теперь все зависит от жильцов – если они в кратчайшие сроки устранят нарушения в случае их выявления, то газ снова подключат. К сожалению, других вариантов решения проблемы не существует, - пояснила руководитель управляющей компании Майя Омельченко.
Сегодня, 14 февраля, специалисты обойдут все квартиры дома.
- Всех владельцев мы уже предупредили, ситуацию на контроле держит глава нашего поселения, все понимают, как важно быстрее возобновить подачу газа, - заверила Майя Омельченко.
При этом она допустила, что на решение проблемы может уйти до нескольких дней. В то же время найти виновника происшествия, который воровал электричество, по ее словам, не предоставляется возможным.