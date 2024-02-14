Под Волгоградом иномарка в тумане врезалась в грузовик

Происшествия 14.02.2024 08:41
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14.02.2024 08:41
Водитель легкового автомобиля пострадал в аварии, случившейся в Михайловке Волгоградской области ночью 14 февраля. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ КССМП, водитель Nissan Terramo в условиях тумана и сложной дорожной обстановки не справился с управлением и иномарка врезалась в стоявший на обочине грузовик MAN. Водителя фуры в момент столкновения в кабине не было.
На место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи. 61-летнего водителя иномарки госпитализировали в Михайловскую ЦРБ.
Фото ГБУЗ КССМП VK.com
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