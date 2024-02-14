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Билайн бизнес запустил Wi-Fi в автобусах столицы Дагестана

Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
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14.02.2024 12:30 Реклама


С начала 2024 года махачкалинцы могут оценить по-настоящему столичный уровень сервиса в городском транспорте. На маршруте №65 работают 18 больших автобусов «ЛиАЗ», которые оборудованы не только кондиционерами, терминалами безналичной оплаты, системами видеонаблюдения, разъёмами для зарядки телефонов, но и точками Wi-Fi доступа.
За пассажирские перевозки по маршруту от посёлка Ленинкент до Южного поста ГИБДД, которым каждый день пользуются до 11 000 человек, отвечает компания «СТС», а за доступ к беспроводному интернету — билайн.
Чтобы воспользоваться Wi-FI, пассажиру достаточно авторизоваться в сети с помощью своего номера телефона. Длительность интернет-сессии ограничена только временем поездки в автобусе.
— Наши новые автобусы не только соответствуют современным стандартам комфорта городского транспорта, но и помогают жителям получать доступ к цифровым сервисам. Мы признательны специалистам билайн бизнес за подключение Wi-Fi точек в рекордные сроки.Оформление услуги, доставка маршрутизаторов из Москвы и их настройка заняли всего четыре дня! Благодаря такой оперативности интернет в автобусах работал с первого дня выхода на маршрут, — рассказывает Гаджимурад Муртузалиев, руководитель ООО «СТС».
Сервис «Управляемый Wi-Fi» от билайн бизнес помогает компаниям организовать гостевой доступ в интернет в полном соответствии с требованиями российского законодательства и анализировать обезличенную статистику подключений. Для анализа используется агрегированная информация по динамике услуг оказания связи. Так, с момента запуска сервиса в автобусах Махачкалы беспроводным интернетом воспользовались больше 1500 человек1 . Из них 56% подключались к сети несколько раз. При этом больше всего Wi-Fi оказался востребован утром с 6.30 до 8.30 и вечером с 17.30 до 18.30 часов.
— Wi-Fi на транспорте и в общественных пространствах уже стал неотъемлемой частью жизни городов. И мы рады, что в автобусах Махачкалы, как и, например, в одном из крупнейших международных аэропортов России, работает интернет именно от билайн бизнес. Сервис «Управляемый Wi-Fi» не только обеспечивает гостевой доступ в интернет, но и является дополнительным каналом коммуникации: позволяет проводить опросы пользователей, собирать обратную связь,информировать об акциях или изменениях. Это отличный инструмент для дальнейшего повышения качества обслуживания, — комментирует Андрей Бараев, директор корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом» в Южном регионе.
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1 — Здесь и далее приведены данные обезличенной статистики билайн.

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