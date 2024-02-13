В аварийном доме на севере Волгограда мародеры едва не устроили взрыв

Общество 13.02.2024 19:20
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13.02.2024 19:20
В Волгограде сбылись самые страшные опасения семьи из аварийного дома №8 по улице 4-й участок в Краснооктябрьском районе, вынужденной скитаться по съемным углам в ожидании расселения. Накануне неизвестные вынесли из квартиры Новиченко последнее имущество, выбили окна и сломали входную дверь. Но самое страшное, как сообщила корреспонденту V102.RU жительница разграбленной квартиры Виктория, уходя мародеры оставили после себя открытым газовый вентиль.
– Как обычно вчера, 12 февраля, в два часа дня соседка делала обход нашего дома, чтобы проверить состояние уцелевших квартир. Тогда все было еще целое, – рассказывает Виктория. – Позже, в четыре часа дня соседи из противоположного дома заметили троих неизвестных мужчин маргинального вида, которые сначала вытащили мои батареи, а после смеситель и газовую плиту. Они сразу же нам позвонили и сообщил об этом.
Семье не удалось застать грабителей на месте. Хозяев квартиры встречали выбитые и закрытая изнутри на щеколду дверь. На место происшествия волгоградцам пришлось вызывать полицию.
– Сразу же мы почувствовали сильный запах газа, который шел из кухни. Оказалось, что воры просто-напросто вырвали плиту, оставив открытым вентиль, – говорит Виктория Новиченко. – Конечно, мы перекрыли газ, чтобы не рвануть вместе со всем домом. Помимо батарей и плиты у нас обрезали и вынесли все трубы, не успели до конца выдернуть только нашу ванну.
Напомним, ранее семья из аварийного дома была вынуждена оставить все свои вещи и экстренно покинуть разваливающийся на глазах дом, переехав на съемную квартиру. Причиной тому послужило отсутствие отопления, потом и разрушение потолков.
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