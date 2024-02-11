Семья из размороженного и разворованного дома скитается в ожидании жилья в Волгограде

Жители аварийного дома №8 по улице 4-й участок в Краснооктябрьском районе Волгограда были вынуждены оставить все свои вещи и экстренно покинуть разваливающийся на глазах дом, переехав на съемную квартиру. По словам волгоградцев, уже не первый год они ждут переселения. В мэрии при этом уверяют, что готовы предоставить кров горожанам в любой момент. Правда, до 2026 года волгоградцы могут рассчитывать лишь на маневренный фонд.

– Начало 2024 года создало для нас условия, вообще непригодные для проживания. Проблема началась с 7 января, когда отключили отопление во всем участке, – вспоминает мать двоих детей Виктория Новиченко. – Несколько дней спустя после того, как отключили отопление, наша коммунальная служба пыталась его запустить, в результате чего произошел прорыв труб и батарей, повлекший за собой разрушение потолка. В соседнем подъезде конструкции практически на голову рухнули нашей соседке.

После череды перечисленных событий семья приняла решение переехать в съемную квартиру, оставив всю технику и мебель в холодном доме. А 29 января состоялась встреча жильцов с чиновниками, итогом которой, говорит Виктория, стали очередные пустые обещания.

– У нас состоялось собрание со всеми жильцами, на котором нас должны были оповестить о переселении, – говорит волгоградка. – Но собрание не увенчалось успехом: пришли два представителя из администрации и просто выдали бумаги о маневренном жилье. А где его дадут, какой район и когда – не сказали. Также нам пообещали выплачивать ежемесячно компенсации, но, по словам чиновников, финансирования пока нет.

Помимо проблемы с переселением семью также беспокоит ситуация с оставленным в старой квартире имуществом.

– Мы опасаемся за свои вещи, у нас много мебели и техники, которую мы боимся не успеть вывезти, так как и днём и ночью там орудуют мародёры, – объясняет женщина. – В соседнем подъезде в нежилых квартирах они спиливают батареи и весь металл, который только можно спилить. Мы не знаем, как быть и куда обращаться. Расселить в новые квартиры нас обещают лишь в 2026 году.





В администрации Волгограда в ответ на запрос ИА «Высота 102» по данной ситуации сообщили следующе:

– Дом №8 на территории поселка 4-й участок был признан аварийным в октябре 2020 года. Жильцам было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до расселения МКД. Однако, жильцы дома не воспользовались предложением муниципалитета. Согласно действующему порядку, временное жилье предоставляется на основании заявления граждан. В случае изменения жильцами дома своего решения, по вопросу предоставления жилья из маневренного фонда они могут обратиться в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда по телефону: 92-02-58. Подчеркнем, что размещение в маневренном фонде не влияет на реализацию права граждан на переселение.

По данным, имеющимся в распоряжении администрации Краснооктябрьского района, в результате того, что в январе текущего года в помещениях одной из квартир неустановленными лицами неоднократно срезались батареи и трубы системы отопления, произошло затопление квартиры, расположенной этажом ниже.

– В результате были повреждены конструкции потолков, – признают в мэрии. – От действий вандалов также пострадал ряд других помещений в данном доме – там также были срезаны трубы и батареи отопления. Управляющая организация неоднократно предпринимала меры для восстановления подачи теплоснабжения, в настоящее время данные работы продолжаются, сотрудники профильного подразделения администрации Волгограда повторно предлагают жильцам дома разместиться в помещениях маневренного фонда.

В соответствии с нормами федерального законодательства, очередность расселения дома зависит от даты его признания аварийным. поясняют в администрации Волгограда:

– В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведется расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, администрация Волгограда уже заключила все контракты на приобретение новых квартир, необходимых для переселения их жильцов. В настоящее время готовится федеральная программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными позднее указанной даты, муниципалитет формирует для нее перечень таких МКД. Ответственность за содержание общедомового имущества, до переселения жильцов, несет обслуживающая дом управляющая организация.