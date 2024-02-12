В Котельниково после ледяного коллапса открывают аптеки и магазины

В городе Котельниково Волгоградской области сегодня, 12 февраля, по состоянию на 11-00 ч. открылись уже десять продуктовых магазинов, которые не работали из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщили V102.RU в оперативном штабе. Возобновили работу следующие торговые объекты:
1. «К&Б», ул. Родина , 44
2. «К&Б», ул. Первомайская, 42
3. «Копеечка», ул. Родина
4. «Копеечка», ул. Октябрьская / Баранова
5. «Исток», ул. Войкова, 161
6. «Магнит», ул. Серафимовича, 13а
7. «Продукты», ул. Ротмистрова , 131
8. «Победа», ул. Родина
9. «Дело вкуса», ул. Калийщиков ,1а
10. « Продукты», ул. Волгодонская 66.
Также открылась аптека «Волгофарма» на улице Ленина, 29.
По данным облсоцзащиты, соцработники привозят пожилым гражданам продукты и воду на дом.
В настоящее время в Котельниково идут работы по восстановлению электроснабжения. В район доставлены дополнительные источники питания для объектов жизнеобеспечения. Сотрудники местных коммунальных предприятий и МЧС проводят опиловку не выдержавших тяжести льда деревьев.
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Фото оперативного штаба Котельниковского района/t.me