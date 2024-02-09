В Волгоградской области разъяснили, каким участникам СВО, которые уже получили единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, положена доплата в связи с увеличением региональной выплаты до 300 тысяч рублей, передает V102.RU.

- Увеличенную единовременную материальную помощь доплатят гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ в январе-феврале 2024 года и уже получившим выплату 100 000 рублей в прежнем размере, - сообщили в облкомсоцзащиты.

Напомним, что согласно решению губернатора Волгоградской области, с 1 января 2024 года включительно и далее всем, кто заключил контракт с Минобороны России, размер единовременной региональной компенсационной выплаты увеличен со 100 до 300 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил на встрече с добровольцами СВО в Волгограде 7 февраля. В этот же день было опубликовано соответствующее постановление, где прописаны условия и перечень категорий участников СВО, к которым будут применяться новые меры социальной поддержки.

- Новые изменения действуют для бойцов, подписавших контракт с 1 января 2024 года, однако часть контрактников уже получила материальную помощь в старом эквиваленте (100 000 рублей). В этом случае регион осуществит дополнительное финансирование и компенсирует разницу – 200 000 рублей. Средства поступят на расчетный счет в течение пяти рабочих дней после поступления сведений в комитет социальной защиты населения Волгоградской области, - разъясняют в облкомзащиты, куда поступает много вопросов по доплатам.

Специалисты также обращают внимание на то, что выплата носит беззаявительный характер, поэтому участнику СВО не нужно предоставлять дополнительные документы и сведения. Средства зачислят автоматически. Увеличение размера региональной матпомощи также не повлияет на расчет среднедушевого дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки и социальных выплат.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии (8442) 30-80-40.

Фото из архива ИА «Высота 102»