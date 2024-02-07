Общество

Участники СВО из Волгоградской области получат по полмиллиона рублей

Общество 07.02.2024 11:15
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07.02.2024 11:15


В Волгоградской области участники специальной военной операции получат единоразовые выплаты по полмиллиона рублей. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала информация на встрече главы региона Андрея Бочарова с добровольцами СВО в Волгограде 7 февраля. 

Так, согласно решению губернатора Волгоградской области, с 1 января 2024 года включительно и далее всем, кто заключил контракт с Минобороны России, размер единовременной региональной компенсационной выплаты увеличен со 100 000 до 300 000 рублей. Вместе с выплатой Минобороны России общая сумма поддержки таким образом увеличивается до 500 000 рублей. 

Как сообщает «Высота 102», глава Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров тепло пообщался с участниками встречи –  добровольцами СВО. 

Заключив контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы, вы приняли очень важное решение, которое во многом предопределит вашу жизнь, жизнь ваших семей, родных и близких вам людей не только на период выполнения задач специальной военной операции, но и в дальнейшем, – подчеркнул глава Волгоградской области. – У каждого из вас есть своя личная мотивация. И это понятно. Но, прежде всего, ваши родные, близкие, друзья, жители нашей страны знают, что вас объединяет любовь к Родине, к своей земле, желание защитить наше Отечество, свои семьи, детей от современных фашистов и их пособников и тем самым обеспечить безопасность и поступательное развитие России. Это мужественное, очень ответственное решение, так как вы хорошо понимаете, что идете не на прогулку. Это поступок настоящих мужчин.

Губернатор также заверил, что и самим бойцам, и их семьям в регионе будет оказываться вся необходимая помощь. 

Конечно, за вас переживают семьи, друзья, жители Волгоградской области и всей нашей страны. Хорошо понимаю, насколько и вы переживаете за своих близких людей, которые остаются здесь и будут вас ждать домой после выполнения боевых задач, – продолжил Андрей Бочаров. – И Вы, Ваши товарищи должны знать: в Волгоградской области оказывается и будет оказываться необходимая поддержка семьям участников специальной военной операции.

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