Общество

Кто получит 300 тысяч за СВО? Изучаем постановление губернатора Волгоградской области

Общество 07.02.2024 17:05
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07.02.2024 17:05


Волгоградские власти определили условия и перечень категорий участников СВО, к которым будут применяться новые меры социальной поддержки. О них сегодня заявил глава региона Андрей Бочаров. 

Как следует из текста постановления, материальная помощь в размере 300 тысяч рублей будет оказана четырем категориям граждан, принимающих участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины: 

– отобранным военкоматом Волгоградской области или пунктом отбора на военную службу по контракту, расположенным на территории региона, для прохождения военной службы по контракту и заключившим не ранее 1 января 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России;

– заключившим не ранее 1 января 2024 года контракт о прохождении военной службы и находящимся на военной службе в войсках нацгвардии РФ, а также в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 ст. 1 ФЗ «Об обороне»; 

– заключившим не ранее 1 января 2024 года контракт о прохождении военной службы в период прохождений военной службы по призыву, призванным с территории Волгоградской области;

– отобранным военкоматом Волгоградской области и заключившим не ранее 1 января 2024 года контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

В постановлении также оговаривается, что новый размер материальной помощи не касается граждан, которым она была выплачена согласно постановлению №621, принятому после объявления частичной мобилизации в октябре 2022 года. Тогда, напомним, из резервного фонда мобилизованным выплачивалось по 100 тысяч рублей. Тем мобилизованным, кто имел право на получение разовой материальной помощи, предусмотренной постановлением №621, но не получившим ее до вступления в силу сегодняшнего постановления, она выплачивается в соответствии с документом от 2022 года.

Действие принятого сегодня постановления губернатора Волгоградской области распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Напомним, о новой мере поддержки участникам СВО глава региона Андрей Бочаров заявил на встрече с добровольцами. С 1 января 2024 года включительно и далее всем, кто заключил контракт с Минобороны России, размер единовременной региональной компенсационной выплаты увеличен со 100 000 до 300 000 рублей. Вместе с выплатой Минобороны России общая сумма поддержки таким образом увеличивается до 500 000 рублей.

Средства будут выплачиваться из резервного фонда администрации Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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