Добровольца СВО из Бурятии приняли за дезертира в Волгоградском гарнизоне

Военная прокуратура Волгоградского гарнизона после обращения уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой организовала проверку по факту невыплаты денежного довольствия добровольцу СВО.

— Супруга военнослужащего в своем обращении указала, что в сентябре 2022 года ее муж ушел добровольно в зону проведения спецоперации. С сентября до декабря 2022 года ему не выплачивали денежное довольствие. В декабре выплаты произвели, но не в полном объеме. В марте 2023-го выплаты снова прекратились, — сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ.

Проверка надзорного органа установила, что должностные лица войсковой части ненадлежащим образом вели учет личного состава и внесли изменения в ПИРО «Алушта» (программные изделия ресурсного обеспечения — Прим. ред.), из-за чего доброволец с февраля 2023 года числился как самовольно оставивший место постоянной дислокации. При этом военнослужащий участвовал в боевых действиях в составе другой войсковой части с января по октябрь 2023-го.

Затем, военный получил ранение и с октября по ноябрь 2023 года проходил лечение. По результатам рассмотрения обращения командиру восковой части внесено представление об устранении нарушений закона. Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В ПИРО «Алушта» удалены сведения, которые препятствовали начислению денежного довольствия.

Также установлено, что военнослужащему произведена единовременная выплата за полученное им увечье в размере 3 000 000 рублей в октябре 2023 года. В декабре прошлого года сняты все ограничения на получения денежного довольствия.

Напомним, что лишившийся ноги волгоградец из «Шторм Z» заявил об отсутствии выплат. Бывший 27-летний участник СВО Георгий Рогачев из Михайловки лишился на фронте ноги, но с его слов, по возвращении домой ему назначили обычную пенсию, а положенные выплаты по ранению он не получил.

Отметим, что сегодня, 7 февраля, губернатор Волгоградской области анонсировал увеличение размера единовременной региональной компенсационной выплаты со 100 000 до 300 000 рублей при заключении контракта с МО РФ с 1 января 2024 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»