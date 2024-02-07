Общество

Добровольца СВО из Бурятии приняли за дезертира в Волгоградском гарнизоне

Общество 07.02.2024 15:58
0
07.02.2024 15:58


Военная прокуратура Волгоградского гарнизона после обращения уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой организовала проверку по факту невыплаты денежного довольствия добровольцу СВО.  

— Супруга военнослужащего в своем обращении указала, что в сентябре 2022 года ее муж ушел добровольно в зону проведения спецоперации. С сентября до декабря 2022 года ему не выплачивали денежное довольствие. В декабре выплаты произвели, но не в полном объеме. В марте 2023-го выплаты снова прекратились, — сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ. 

Проверка надзорного органа установила, что должностные лица войсковой части ненадлежащим образом вели учет личного состава и внесли изменения в ПИРО «Алушта» (программные изделия ресурсного обеспечения — Прим. ред.), из-за чего доброволец с февраля 2023 года числился как самовольно оставивший место постоянной дислокации. При этом военнослужащий участвовал в боевых действиях в составе другой войсковой части с января по октябрь 2023-го. 

Затем, военный получил ранение и с октября по ноябрь 2023 года проходил лечение. По результатам рассмотрения обращения командиру восковой части внесено представление об устранении нарушений закона. Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В ПИРО «Алушта» удалены сведения, которые препятствовали начислению денежного довольствия.  

Также установлено, что военнослужащему произведена единовременная выплата за полученное им увечье в размере 3 000 000 рублей в октябре 2023 года. В декабре прошлого года сняты все ограничения на получения денежного довольствия.

Напомним, что лишившийся ноги волгоградец из «Шторм Z» заявил об отсутствии выплат. Бывший 27-летний участник СВО Георгий Рогачев из Михайловки лишился на фронте ноги, но с его слов, по возвращении домой ему назначили обычную пенсию, а положенные выплаты по ранению он не получил.

Отметим, что сегодня, 7 февраля, губернатор Волгоградской области анонсировал увеличение размера единовременной региональной компенсационной выплаты со 100 000 до 300 000 рублей при заключении контракта с МО РФ с 1 января 2024 года. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.02.2024 17:43
Общество 07.02.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 17:05
Общество 07.02.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 16:48
Общество 07.02.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 14:11
Общество 07.02.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 14:09
Общество 07.02.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 13:05
Общество 07.02.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 12:58
Общество 07.02.2024 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 11:15
Общество 07.02.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 10:32
Общество 07.02.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 09:42
Общество 07.02.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 08:23
Общество 07.02.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2024 22:14
Общество 06.02.2024 22:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2024 19:52
Общество 06.02.2024 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2024 19:18
Общество 06.02.2024 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2024 18:35
Общество 06.02.2024 18:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
В Волгограде с 20 января ищут пропавшего голубоглазого брюнетаСмотреть фотографии
17:39
Под Волгоградом школьница перепутала конфеты с крысиным ядом. Девочка в больницеСмотреть фотографии
17:05
Кто получит 300 тысяч за СВО? Изучаем постановление губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области раскрыли аферу с «мертвыми душами» учебного центраСмотреть фотографии
16:50
«Ростелеком» в Волгограде провел для школьников лекции по кибербезопасностиСмотреть фотографии
16:48
Волгоградская область стала самым «бешеным» регионом РоссииСмотреть фотографии
15:58
Добровольца СВО из Бурятии приняли за дезертира в Волгоградском гарнизонеСмотреть фотографии
15:56
Липовых криптоинвесторов задержали в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
В Камышине осудят вожатого лагеря, по вине которого утонул ребенокСмотреть фотографии
14:37
МегаФон стал партнером виртуального оператора СберМобайлСмотреть фотографии
14:11
Волгоградскую область в ближайшие сутки ждет снежный штормСмотреть фотографии
14:09
Сжегший Коран в Волгограде Журавель отказался давать показания в судеСмотреть фотографии
14:09
Четыре церкви взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
Фонд капремонта в Волгограде снова озадачили проблемами «генеральского» дома в БекетовкеСмотреть фотографии
12:58
В больнице №4 устранили проблемы с подачей водоснабженияСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области осудили женщину с богатой фантазиейСмотреть фотографии
11:15
Участники СВО из Волгоградской области получат по полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде меняется движение на путепроводе №6Смотреть фотографии
10:32
В ДТП на скользкой дороге в Калаче пострадала водитель и ее детиСмотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом в квартире нашли труп девушки и отравленного хозяинаСмотреть фотографии
09:55
ФСБ задержала волгоградца за поддержку Украины и призывы к расправе над россиянамиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
Герой России Андрей Бочаров 7 февраля встретится с добровольцами СВОСмотреть фотографии
09:37
В Волгоградской области спасают выпившего «химию» малышаСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом глава поселения лишилась работы из-за ЧП на качеляхСмотреть фотографии
09:26
Под окнами высотного дома на ул. Грушевской в Волгограде нашли труп студентаСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области прогнозируют аномальное потеплениеСмотреть фотографии
06:37
Волгоградские банки «лопаются» от миллиардовСмотреть фотографии
22:14
Водитель легковушки оплатил ночное ДТП с локомотивом под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:32
Две смерти за неделю от коронавируса зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:03
Охотугодья обследуют в Волгоградской области из-за вспышки АЧССмотреть фотографии
 