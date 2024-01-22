Лишившийся ноги волгоградец из «Шторм Z» заявил об отсутствии выплат

В редакцию V102.RU обратился бывший 27-летний участник СВО Георгий Рогачев из Михайловки Волгоградской области, отправившийся на фронт из колонии и лишившийся на одном из боевых заданий ноги. Как рассказал журналистам информагентства экс-штурмовик отряда «Шторм Z» МО РФ, ему назначили обычную пенсию, а положенные выплаты по ранению, с его слов, он не получил.

– Я родился и вырос в Михайловке. Работал в банковской сфере, но потом пошел не по той дорожке. Как итог – попал в колонию. Там мне предложили поехать на фронт в составе штурмового отряда. Я согласился. Сидел за мошенничество. Мне дали три года. Но теперь я полностью «чистый», у меня помилование президента РФ. Всем, кто отправлялся в окопы, обещали зарплату по 200 тысяч рублей и три миллиона за ранение, – вспоминает бывший штурмовик. – В итоге попали в один из приграничных регионов, оттуда – в учебку. Через 11 дней нас бросили «гасить» контрнаступление ВСУ на Запорожское направление. 5 июня у меня был первый бой. В итоге я три месяца провел в штурмах. Меня назначили командиром отделения, так как у меня была «срочка» в ж/д войсках и звание младшего сержанта.

Однако, как уточняет Георгий, вскоре военная удача отвернулась от него.

– Я прекрасно помню этот день. Мы ехали на пикапе забирать «двухсотого» офицера с блокпоста. Нас стали закидывать кассетными боеприпасами. Мне перебило ногу, которую я впоследствии потерял. Три часа добирался до места эвакуации. Чуть не истек кровью. Потом попал в госпиталь в Москве, – продолжает экс-доброволец. – Я четыре месяца не получал обещанную зарплату. Когда был на лечении, то всюду рассылал жалобы и смог добиться хоть каких-то выплат. Мне заплатили по 105 тысяч рублей за те месяцы, что я был в штурмовиках, и около 53 тысяч за период восстановления. Причем никаких сумм по ранению я так и не получил. Вскоре меня направили в Ейск на реабилитацию.





Мужчина отмечает, что его направили домой лишь после того, как у него истек срок ранее заключенного контракта с Минобороны. На костылях он оказался в Ростове, где забирал положенные документы.

– Когда я получил все необходимые выписки, то отправился домой к семье в Михайловку. Работы у меня сейчас никакой нет, двое детей, которых нужно обеспечивать. Мне требуется протез голени, но Соцфонд выделил смешную сумму в 123 тысячи рублей. За такие деньги приобрести что-то для комфортной ходьбы невозможно. Я до сих пор так и не получил ни одной выплаты за ранение. Везде ссылаются на то, что мне «не положено». Мол, есть какой-то приказ. На просьбу показать документ во всех ведомствах пожимают плечами и говорят, что это «секретно», – сетует Георгий Рогачев. – Пенсию по инвалидности оформили обычную, а не военную. При прохождении медико-социальной экспертизы мне поставили диагноз «общее заболевание». Хотя все документы о получении военной травмы имеются, форма «100», выписки из приказа и так далее, все на руках.





Бывший участник СВО задается вопросом, как обеспечить будущее своей семьи, если ему не платят то, что положено по закону.

– То есть я был командиром отделения, прошел не один штурм позиций, потерял ногу, а меня теперь как будто не хотят замечать. Если человек из исправительной колонии встал на защиту Родины, то получается, что он не достоин ничего, но мало кто знает, что вернуться живым из отряда «Шторм Z» дорогого стоит. Ранее президент России выступал с заявлением, что не важно, в каком статусе человек находится в зоне СВО. Все, кто оказался с оружием в руках на фронте, должны получать равные страховые выплаты и льготы. У меня сейчас пенсия по инвалидности обычная 16 тысяч рублей. Я отправил жалобы в военную прокуратуру и доведу начатое дело до конца. Мои сослуживцы, те, кто также сумели вернуться живыми из отряда, получают в других регионах военные пенсии под сорок тысяч, выплаты по три и полтора миллиона рублей, а мне здесь в Волгоградской области даже легковая Lada Granta не положена, как мне объяснили.

В комитете социальной защиты населения Волгоградской области на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что Георгий Рогачев все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки получил, ключевая из которых — единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

– Кроме того, по линии социальной защиты специалисты провели консультации и оказали содействие по предоставлению полагающихся мер поддержки семей с детьми, выданы в безвозмездное пользование средства технической реабилитации. Семья неоднократно принимала участие в различных мероприятиях для семей участников СВО. При этом необходимое сопровождение с 2023 года мужчина получает в отделении фонда «Защитники Отечества», – прокомментировали в профильном комитете. – Что касается получения автомобиля с ручным управлением, то, согласно действующему законодательству, такие автомашины в безвозмездное пользование предоставляются жителям, имеющим статус ветерана боевых действий, а также по медицинским показаниям в соответствии с рекомендациями ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида – Прим. ред.) – соответствующий статус и рекомендации присваиваются/выдаются профильными федеральными структурами.





Уточняется, что в случае наделения гражданина таким статусом и получения рекомендации, житель может подать в органы социальной защиты населения Волгоградской области заявление на предоставление такого вида поддержки.

– Напомним, что региональная система поддержки сформирована таким образом, чтобы не дублировать, а дополнять и расширять уже принятые на федеральном уровне меры, – уточняют в облкомсоцзащиты. – По вопросам предоставления федеральных мер поддержки и условий изменения в ИПРА следует обратиться соответственно в Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» Минтруда РФ.

В свою очередь в отделении Соцфонда России по Волгоградской области отметили, что медико-социальной экспертизой в отношении Георгия Рогачева 18 декабря 2023 года действительно установлена инвалидность по общему заболеванию (не военная травма и не участие в добровольческих формированиях).





– Данные поступили в ОСФР в рамках межведомственного взаимодействия. В соответствии с установленной инвалидностью молодому человеку назначена страховая (не социальная) пенсия по инвалидности и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата назначается автоматически для получивших право на пенсию по инвалидности), – объяснили в региональном отделении Соцфонда. – Размер пенсионного обеспечения с 18 декабря 2023 года составляет 18000,41 рубля. После индексации с 1 января 2024 года сумма выплаты увеличена до 19350,34 рубля. Ежемесячная денежная выплата к пенсии составляет 3540,74 рубля.

Также отмечается, что жителю Михайловки предоставили электронные сертификаты, в том числе на обеспечение протеза голени модульный, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, разработанной в бюро МСЭ.

– Заявитель может отказаться от электронного сертификата и написать заявление на обеспечение, тогда его обеспечат протезом после заключения контракта с поставщиком. Или обратиться в МСЭ для изменения протеза на другую модель, – отмечают в Волгоградском отделении Соцфонда России.

Фото и коллаж: Георгий Рогачев, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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