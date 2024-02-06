Потерявшему семью жителю Котово собрали на квартиру

19-летний житель города Котово Волгоградской области Денис Самошкин, который потерял маму и сестренку в результате взрыва газа, поблагодарил всех, кто откликнулся на его беду и участвовал в сборе средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Котово говорит», молодой человек заявил, что намерен приобрести жилье на эти деньги.

По последним данным, для поддержки Дениса неравнодушными жителями Волгоградской области и других регионов было собрано около 1 миллиона 200 тысяч рублей.



Напомним, трагедия произошла 27 января. В квартире, где жил Денис с мамой и сестренкой из-за взрыва газа начался пожар. К сожалению, 42-летняя женщина и 8-летняя девочка погибли. В момент взрыва Дениса дома не было. Из родных у него осталась только одна бабушка.



Потрясенные несчастьем неравнодушные люди организовали сбор средств для помощи осиротевшему парню. Откликнулись и в колледже, где Денис учится на платном отделении – молодого человека переведут на бюджет.

Скриншот Котово говорит/t.me