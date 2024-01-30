«Там все плачут»: в Котово хоронят погибшую от взрыва газа семью

Мама Дениса от ожогов и травм скончалась сразу, а сестренка – в больнице.
Общество 30.01.2024 14:36
0
30.01.2024 14:36
Сегодня, 30 января, в Котово Волгоградской области хоронят погибших в результате воспламенения бытового газа маму с дочкой. Как сообщает V102.RU, проститься с 42-летней Любовью и ее 8-летней дочкой Настей пришли сотни горожан. Около кладбища и часовни Всех Святых, где проходит отпевание женщины и девочки, припаркованы десятки автомобилей. Люди мало разговаривают, многие плачут.
- Просто ком в горле, - признается одна из пришедших проститься с погибшими женщина.
Скорбят по погибшим и другие жители города, потрясенные страшной трагедией. Напомним, беда случилась 27 января. Поздно вечером в квартире, где жила семья, произошел взрыв газа, начался пожар. 19-летнего сына Любови Дениса Самошкина в это время не было дома.
Мама Дениса от ожогов и травм скончалась сразу, а сестренка – в больнице.
Мама Дениса от ожогов и травм скончалась сразу, а сестренка – в больнице.
После произошедшего потрясенные трагедией люди организовали сбор помощи Денису, у которого осталась одна бабушка. Буквально за несколько дней удалось собрать крупную сумму. О том, что происходило в тот страшный вечер, Денис ранее рассказывал корреспонденту V102.RU. Расследованием обстоятельств трагедии занимается СУ СК по Волгоградской области.
Фото Александра Касьянова
Волгоградцы просят органы опеки проверить полуголую героиню треш-видео30.01.2024 17:43
Общество 30.01.2024 17:43
Третью стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Волгоградской области30.01.2024 16:02
Общество 30.01.2024 16:02
Мошенники прикрылись главным санитарным врачом Волгоградской области30.01.2024 15:30
Общество 30.01.2024 15:30
Бочаров: Волгоград должен быть привлекательным для жизни и саморазвития30.01.2024 13:42
Общество 30.01.2024 13:42
Жителям Тулака надоело быть «аппендиксом» двух районов в Волгограде30.01.2024 11:47
Общество 30.01.2024 11:47
В Волгограде представят комплексную программу развития города до 2034 года30.01.2024 10:24
Общество 30.01.2024 10:24
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР штурмовиком30.01.2024 09:31
Общество 30.01.2024 09:31
«Руками не трогать»: ядовито-зеленая вода шокировала жителей Котово30.01.2024 08:13
Общество 30.01.2024 08:13
Волгоградцев проверят на онкологию 2 февраля29.01.2024 21:02
Общество 29.01.2024 21:02
Выбегающую из «К&Б» косулю сняли на видео в райцентре под Волгоградом29.01.2024 19:12
Общество 29.01.2024 19:12
В Волгоградской области на 19 УК завели дела из-за обледеневших дворов29.01.2024 18:47
Общество 29.01.2024 18:47
ГУ МВД: в Волгоградской области на 19% снизилась уличная преступность29.01.2024 17:51
Общество 29.01.2024 17:51
Мечта в подарок: волгоградец выиграл квартиру за покупку в 300 рублей29.01.2024 17:27
Общество 29.01.2024 17:27
В Волгограде по-крупному отметят 81-ю годовщину Сталинградской битвы: программа29.01.2024 16:15
Общество 29.01.2024 16:15
В Волгоградской области вырос спрос на специалистов по мобилизации29.01.2024 15:41
Общество 29.01.2024 15:41