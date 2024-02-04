В Новоаннинском районе Волгоградской области волки напали на животноводческую ферму в хуторе Бурнацкий. Как стало известно V102.RU от супруги хозяина базы, нападение произошло глубокой ночью на открытой территории.

— Пробрались два волка один крупнее, другой помельче. По следам и поняли их примерные размеры. Напали на овец на открытой территории, обнесенной заборчиком небольшим. Загрызли они четырех овечек, одному быку хвост оторвали. Рваные раны на шее, на голове. Алабай у нас территорию охраняет. Они тоже на него бросились, но отпор они получили, тоже потрепал он их, заставил бежать. Первый раз у нас такое произошло. Мы давно хозяйством занимаемся, но подобного я не припомню. В эту зиму волки как будто взбесились по всей области, — рассказала женщина, представившаяся Марине. — ПО горячим следам охотники пытались их поймать, но куда там. Овечек нашли только под утро. Кого ловить уже? Два сторожа были в ту ночь, но они просто лай собак слышали и не придали этому значения.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», нападению подверглись овцы и быки главы КФХ Овсена Доляна.

По словам источника информагентства, нападение волков нетипично для этих мест.

— В этом году в лесах полно дичи, косуль очень много. То есть кормовая база достаточная. Почему они вышли к людям и напали? Возможно, что взрослая особь учила молодого волчонка охоте, — уточнил источник. — Вообще для Новоаннинского района это редкость.

В свою очередь председатель Новоаннинской общественной организации охотников, рыболовов и пчеловодов «Сарма» Александр Ширяев в разговоре с корреспондентом «Высоты 102», заверил, что «волки еще не пойманы, но их обязательно отстрелят, в этом нет никаких сомнений».

— Она могли прийти от границы с Саратовской областью, от Тростянки. По насту прошли, у нас снега почти что нет, — рассуждает охотник.

Напомним, что в Волгоградской области этой зимой фиксировались нападения волков на скот и даже человека. В станице Островской Даниловского района бешеный волк напал на женщину во дворе ее дома. В Руднянском районе ликвидировали волков, которые 9 января ворвались на ферму у села Лемешкино и задрали несколько овец.

В Котовском районе 27 и 28 января опытные охотники планировали облаву на волков и шакалов. Ранее эксперт рассказал журналистам «Высоты 102», почему волки потянулись в села Волгоградского региона.