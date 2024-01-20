В Волгоградской области ликвидировали задравших овец волков

Между тем, облаву на волков планируют провести и в Котовском районе. Организаторы заманивают опытных охотников денежным вознаграждением – 20 тысяч рублей за убитого волка.
Общество 20.01.2024 08:25
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20.01.2024 08:25
Между тем, облаву на волков планируют провести и в Котовском районе. Организаторы заманивают опытных охотников денежным вознаграждением – 20 тысяч рублей за убитого волка.
В Руднянском районе Волгоградской области охотники ликвидировали волков, которые нанесли ущерб одному из местных фермеров. Снимки с трофеем появились в группе «Еланский водитель ДТП и ЧП», сообщает V102.RU. Трое мужчин на снегоходах позируют на фоне трех убитых хищников.Ранее сообщалось, что 9 января волки ворвались на ферму близ села Лемешкино, где задрали несколько овец.
Между тем, облаву на волков планируют провести и в Котовском районе. Организаторы заманивают опытных охотников денежным вознаграждением – 20 тысяч рублей за убитого волка.
В последнее время в Волгоградской области отмечают увеличение количества хищников. Это связывают с ростом численности косуль. А в конце прошлого года в Даниловском районе волк покусал двоих жителей. Выяснилось, что животное было больно бешенством.
Фото Еланский водитель ДТП и ЧП VK.com
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