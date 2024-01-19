Опытные охотники из регионов России устроят под Волгоградом облаву на волков





В Котовском районе Волгоградской области 27 и 28 января опытные охотники планируют облаву на волков и шакалов. Как рассказал ИА «Высота 102» организатор охоты Денис Щекин, за каждое добытое животное участники получат денежное вознаграждение.

Призыв присоединиться к облаве появился накануне в социальных сетях. В частности, в объявлении указано, что к участию приглашаются жители Волгоградской области, имеющие опыт организации и проведения охот на волка и шакала (на вабу, охота с флажками, на логовах, на приваде). При этом организаторы гарантируют оплаченное проживание в гостинице, компенсацию затрат на питание и ГСМ.

– Из года в год мы выбиваем до десяти волков. В этом году отмечается увеличение их численности в Жирновском, Котовском и Даниловском районах Волгоградской области. Ближайший сбор в следующие выходные у нас запланирован в Котово, – рассказал Денис Щекин информагентству. – Хотелось бы познакомиться с опытными волгоградскими охотниками для дальнейшего сотрудничества.

Увеличение численности хищников в Волгоградской области собеседник информагентства связывает с увеличением поголовья косуль.

– Растет численность сибирской косули. Это, безусловно, позитивная тенденция, – говорит Щекин. – Однако, чтобы дотянуться до Европы, нам нужно как минимум в четыре раза увеличить количество копытных животных.

О своем желании принять участие в охоте на волков и шакалов в Волгоградской области, по словам директора ООО «Велес», уже заявили жители Москвы, Воронежа и Махачкалы. По договору за каждого добытого волка участникам облавы гарантируют по 20 тысяч рублей, а за каждого шакала – по 10 тысяч. Связаться с Денисом можно по телефону 8-927-130-54-50.

Напомним, в этом году голодных хищников, покусившихся на домашних животных из ближайших ферм, замечали также и в Руднянском районе. В стае были хищники нескольких поколений – родители, волки 2-3 летнего возраста и щенки прошлогоднего помета. В зависимости от времени года и погоды они могут собираться в стаю и разбредаться на отдельные группы.

Подробнее о том, почему хищники потянулись в населенные пункты, сколько волков насчитали в регионе за последние годы, и что делать при встрече с волком, ИА «Высота 102» беседовало с зампредседателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Андреем Шалаевым.