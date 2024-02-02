Волгоградцев в ЦПКиО накормили кашей и дали подержать карабин Мосина

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 2 февраля, по случаю 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошли праздничные мероприятия, гостями которых стали сотни человек. Жители Волгограда и гости города-героя смогли увидеть редкие образцы оружия времен ВОВ и даже посидеть за рулем автомобилей, проехавших тысячи километров военных дорог.





Как сообщает ИА «Высота 102», тематические интерактивные площадки на территории ЦПКиО в этом году по уже сложившейся традиции организовали курсанты и сотрудники Волгоградской академии МВД России.









Так, на интерактивной площадке военно-технической инсталляции гости парка 2 февраля получили уникальную возможность не только посмотреть редкие образцы стрелкового огнестрельного оружия периода Великой Отечественной войны, но и взять в руки револьвер «Наган» образца 1895 года и пистолет образца 1930/33 гг. (ТТ, Тульский Токарев). Также были представлены пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина (ШИП), пистолет-пулемет образца 1942 года системы Судаева (ППС) и карабин образца 1938 года (карабин Мосина).









Настоящим украшением этого дня в ЦПКиО, безусловно, стали девушки-регулировщицы в форме военных лет. В обмундировании офицеров и солдат времен ВОВ предстали слушатели и курсанты Волгоградской академии МВД России. На сцене также выступили творческие коллективы Волгоградской академии МВД РФ.





Согревали всех гостей праздника организаторы полевой кухней: солдатской кашей, пирожками и горячим чаем.

























Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»