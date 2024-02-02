



Правоохранительные и надзорные органы оперативно отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» и заблокировали в Telegram группу, ссылки с приглашением вступить в которую накануне массово получили волгоградские школьники.

Напомним, в публичном сообществе сообщалось о якобы готовящихся противоправных действиях на территории школ региона. Данную информацию многие дети и их родители восприняли всерьез и обратились в редакцию информагентства. После публикации «Высоты 102» правоохранители приняли меры.

Для сведения родителей отметим, что менее чем за сутки в паблик с преступной информацией по ссылке вступили около полутора тысяч школьников – злоумышленники могли получить доступ к их данным.

Правоохранители призывают родителей ограничить доступ детей к запрещенной информации в Telegram. Лучше всего – вообще отказаться от использования детьми данного мессенджера.

Волгоградцев, кроме того, предупреждают об ответственности за поддержку идей терроризма, экстремизма, неонацизма, разжигания межнациональной розни и распространение порнографической информации в сети Интернет.