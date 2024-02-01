Учителя из школ Камышинского района Волгоградской области напрасно ждали повышения окладов в 2024 году. Как рассказали V102.RU педагоги одной из районных школ, об индексации окладов в конце прошлого года различным категориям жителей региона не говорил только ленивый.



– Мы только успевали читать: тем индексировали, другим, вот чиновникам подняли, а до нас все очередь не доходила. Новостями об индексации своих окладов делились и родители учеников. Нас было тоже хотели поздравить, но нет, ничего хорошего с нашими зарплатами не произошло, – поделились педагоги.



При этом камышинские учителя, рассчитывающие на прибавку к получке, ссылались на приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, согласно которому с 1 декабря 2023 года должны были быть проиндексированы в 1,109 раза оклады работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и работникам общеобразовательных организаций.



Однако, как выяснилось, в приказе имелось важное уточнение – индексация окладов не касалась категории бюджетников, которые были включены в так называемые майские указы президента от 2012 года. Именно в эту категорию входят педагоги общеобразовательных учреждений.



В администрации Камышинского района также утверждают, что не обязаны были индексировать зарплату учителям сельских школ.



– Согласно постановлению администрации Волгоградской области от 22.12.2022 года «Об индексации должностных окладов работников государственных учреждений» было рекомендовано органам местного самоуправления с 1 января 2023 года провести индексацию в 1,08 раза размеров оклады сотрудников муниципальных учреждений, за исключением категорий граждан, упомянутых в майских указах. В связи с этим индексация ни в 2023, ни в 2024 годах не проводилась, - говорится в ответе главы района Алексея Самсонова на редакционный запрос V102.RU.



При этом с 1 апреля 2023 года администрация района все-таки повысила оклады учителям муниципальных учреждений.



– Оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Камышинского района осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах субвенции, предоставляемой из областного бюджета, – подчеркивается в документе.



Эта новость расстроила камышинских учителей.



– Апрельское повышение окладов оказалось таким мизерным, что его уже давно съела инфляция. Теперь базовая ставка – всего чуть выше 13 тысяч. Это прям почти как прожиточный минимум. Чтобы что-то заработать, мы вынуждены брать минимум по две ставки, а кто-то – и больше. Разве это справедливо, что всем индексировали зарплаты, а нам – нет? – недоумевают учителя.

Педагоги, как стало известно V102.RU, уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить правомерность отсутствия повышения учительских зарплат в Камышинском районе Волгоградской области.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что в 2023 году учителям Камышинского района не оплачивали проведение патриотических «Уроки о важном».