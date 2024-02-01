Общество

«А вам и не положено»: учителя из Волгоградской области не дождались повышения зарплат

Общество 01.02.2024 14:37
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01.02.2024 14:37


Учителя из школ Камышинского района Волгоградской области напрасно ждали повышения окладов в 2024 году. Как рассказали V102.RU педагоги одной из районных школ, об индексации окладов в конце прошлого года различным категориям жителей региона не говорил только ленивый.

– Мы только успевали читать: тем индексировали, другим, вот чиновникам подняли, а до нас все очередь не доходила. Новостями об индексации своих окладов делились и родители учеников. Нас было тоже хотели поздравить, но нет, ничего хорошего с нашими зарплатами не произошло, – поделились педагоги.

При этом камышинские учителя, рассчитывающие на прибавку к получке, ссылались на приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, согласно которому с 1 декабря 2023 года должны были быть проиндексированы в 1,109 раза оклады работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и работникам общеобразовательных организаций.

Однако, как выяснилось, в приказе имелось важное уточнение – индексация окладов не касалась категории бюджетников, которые были включены в так называемые майские указы президента от 2012 года. Именно в эту категорию входят педагоги общеобразовательных учреждений.

В администрации Камышинского района также утверждают, что не обязаны были индексировать зарплату учителям сельских школ.

– Согласно постановлению администрации Волгоградской области от 22.12.2022 года «Об индексации должностных окладов работников государственных учреждений» было рекомендовано органам местного самоуправления с 1 января 2023 года провести индексацию в 1,08 раза размеров оклады сотрудников муниципальных учреждений, за исключением категорий граждан, упомянутых в майских указах. В связи с этим индексация ни в 2023, ни в 2024 годах не проводилась, - говорится в ответе главы района Алексея Самсонова на редакционный запрос V102.RU.

При этом с 1 апреля 2023 года администрация района все-таки повысила оклады учителям муниципальных учреждений.

– Оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Камышинского района осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах субвенции, предоставляемой из областного бюджета, – подчеркивается в документе.

Эта новость расстроила камышинских учителей.

–  Апрельское повышение окладов оказалось таким мизерным, что его уже давно съела инфляция. Теперь базовая ставка – всего чуть выше 13 тысяч. Это прям почти как прожиточный минимум. Чтобы что-то заработать, мы вынуждены брать минимум по две ставки, а кто-то – и больше. Разве это справедливо, что всем индексировали зарплаты, а нам – нет? – недоумевают учителя. 

Педагоги, как стало известно V102.RU, уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить правомерность отсутствия повышения учительских зарплат в Камышинском районе Волгоградской области.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что в 2023 году учителям Камышинского района не оплачивали проведение патриотических «Уроки о важном». 

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