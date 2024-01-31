Общество

Волгоградцам обещают шторм со снегом и температурные «качели»

Общество 31.01.2024 20:36
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31.01.2024 20:36


В Волгограде и области в ближайшие три дня обещают резкие перепады температур, штормовой ветер и мокрый снег. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ночью обещают морозы, а днем практически оттепель. 

— Завтра, 1 февраля, по региону в ночные часы сильные осадки маловероятны, а вот утром и днем местами пройдет мокрый снег и дождь. В отдельных районах опустится туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с. В ночной период температура составит -2...-7º, после обеда -1…+4º, — рассказал в Волгоградском гидрометцентре. — В последний рабочий день, 2 февраля, по области местами вероятны небольшие осадки в виде дождя. Ветер западный 8-13 м/с. Ночью 0...-5º, при прояснениях температура упадет до -7º, днем воздух прогреется до 0...+5º.

В субботу, 3 февраля, в регионе пройдет небольшой мокрый снег в сочетании с юго-западным ветром со скоростью 8-13 м/с. В утренние и дневные часы его порывы составят 15-20 м/с. Ночью -2...-7º, при прояснениях до -10º, днем 0...-5º, местами до +2º.

— В Волгограде 1 февраля осадки маловероятны. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью за окном -3...-5º, днем 0...+2º, — уточнили в ЦГМС. — 2 февраля в областном центре в ночной период без существенных осадков, а вот в дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер западного направления 8-13 м/с. Ночью 0...-2º, днем 0...+2º.

К первому выходному этой недели, 3 февраля, сильных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью по городу -3...-5º, днем 0...-2º.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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