К дому с плесенью на севере Волгограда пригнали рабочих и технику

Сегодня, 31 января, в пятиэтажном доме по улице Хользунова, 38 в Краснооктябрьском районе Волгограда приступили к ремонту кровли. Напомним, что в редакцию «Высоты 102» обратились жильцы одной из квартир, по стенам которой из-за постоянной сырости начала расползаться плесень.





Для проведения работ на крыше дома коммунальщики пригнали автокран. С помощью спецтехники на высоту рабочие подняли стройматериалы. В представленном управляющей компанией видеоотчете зафиксировано, как подрядная компания выполняет работу по гидроизоляции.

Ранее жильцы дома №38 по ул. Хользунова сообщали о том, что ремонт кровли проводится УК едва ли ни ежегодно, а после капремонта, на который жильцы возлагали надежды, ситуация только усугубилась – по стенам дома поползла плесень.