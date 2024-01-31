Общество

К дому с плесенью на севере Волгограда пригнали рабочих и технику

Общество 31.01.2024 13:21
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31.01.2024 13:21


Сегодня, 31 января, в пятиэтажном доме по улице Хользунова, 38 в Краснооктябрьском районе Волгограда приступили к ремонту кровли. Напомним, что в редакцию «Высоты 102» обратились  жильцы одной из квартир, по стенам которой из-за постоянной сырости начала расползаться плесень.    



Для проведения  работ на крыше  дома коммунальщики пригнали автокран. С помощью спецтехники на высоту рабочие подняли стройматериалы. В представленном управляющей компанией видеоотчете зафиксировано, как подрядная компания выполняет работу по  гидроизоляции. 

Ранее жильцы дома №38 по ул. Хользунова сообщали о том, что ремонт кровли проводится УК едва ли ни ежегодно, а после капремонта, на который жильцы возлагали надежды, ситуация только усугубилась – по стенам дома поползла плесень. 

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