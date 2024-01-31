



Жильцы третьего подъезда дома №38 по улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда обратились в редакцию «Высоты 102» с жалобой на протекающую годами крышу. Со слов жительницы квартиры №44 Елены Лысенко, многочисленные жалобы в управляющую компанию ООО «Альфа Юг» не дают результата – ежегодно с наступлением зимы крыша снова начинает протекать, портя потолок и стены жильцов многоквартирного дома.





– Проблема в этой квартире всю жизнь, сколько себя помню. Обращаемся ежегодно с 2017 года, но результатов никаких. В сентябре-октябре 2022 в доме провели капремонт кровли. После чего в январе 2023 году появились потёки на потолке уже по всему периметру спальни, потом плесень расцвела, – рассказывает Елена. – А по наружной стене вдоль окна и на стене между спальней и туалетом было не просто сыро, а капли воды на руке оставались. В кухне тоже плесень появилась над окном.

Повторные жалобы в 2023 и 2024 году от жителей дома также не повлияли на качество ремонта УК – зимой стены в детской снова стали мокрыми, а плесень на этот раз появилась еще и в туалете.

– Хочется, чтобы уже нормально крышу эту сделали. За детей переживаю – окна в комнате «плакали», штукатуркой сырой пахло, у дочки даже одеяло влажным стало, так как к стене прислонялось, а я не сразу поняла, что она мокрая, – жалуется Елена Лысенко.

Женщина отмечает, что раньше проблему с протекающей крышей пытались решить еще ее дедушка и мама, но теперь эта обязанность перешла ей по наследству.

– Жаловались много куда за эти годы: в управляющую компанию, жилинспекцию, госжилнадзор, Роспотребнадзор, – перечисляет жительница дома. – А результат каждый раз один и тот же. Вроде бы реагируют и делают даже что-то, но ремонта хватает только до следующей зимы, а там мы уже начинаем по новому кругу. Хочется раз и навсегда закрыть этот наболевший вопрос.

В свою очередь, главный инженер управляющей компании ООО «Альфа Юг» Светлана Симонова заверила корреспондента информагентства, что проблемы с протеканием кровли в многоквартирном доме будут решены в скорые сроки.



– В 2022 году в доме по адресу Хользунова, 38 был произведен капитальный ремонт кровли. Жалоба от жителей дома к нам поступила 15 января, после чего мы сразу же обратились в Региональный фонд капремонта по данному вопросу, – пояснила главный инженер. – На данный момент к работе по устранению протечки кровли уже приступили. До 1 февраля включительно рабочие должны устранить проблему.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»