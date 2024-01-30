Кабины оторвало при ударе. Водители двух фур погибли в жутком ДТП под Волгоградом

В Камышинском районе Волгоградской области водители грузовиков Mercedes и DAF погибли 30 января в результате лобового столкновения на федеральной трассе. По информации ГУ МВД России, авария произошла на 458-м километре автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград».

– По предварительным данным, около 15.30 47-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте, – говорится в официальном сообщении главка. – На месте аварии работают руководство и экипажи ДПС Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области также опубликовала видео с места происшествия. Судя по кадрам, удар при столкновении был такой силы, что у обеих фур оторвало кабины. Обломки большегрузов оказались разбросаны не только по проезжей части, но улетели в кювет.