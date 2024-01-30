



Волгоградский областной суд 30 января вынес вердикт по уголовному делу в отношении троих жителей региона, ранее осужденных Волжским городским судом за участие в экстремистском сообществе и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», Александра Гайворонского, Сергея Дорофеева и Леонида Лаврентьева, являвшихся участниками всероссийской общественной организации «КОБРа» (Комитета безопасности России), отправили в колонию на три ближайшие года.

Напомним, 18 января корреспонденты «Высоты 102» подробно рассказывали о судебном процессе, который проходил в Волгоградском областном суде. Участвуя в заседании по ВКС, осужденные признавали, что не считают себя гражданами РФ и, будучи едиными во взглядах по поводу махровой коррупции, периодически проводили тайные встречи. Как установил суд, такие собрания проводились на протяжении года – с августа 2021-го по июнь 2022-го.

– Осужденные участвовали в деятельности организованного иным лицом на территории Волгоградской области экстремистского сообщества. Целью их деятельности являлось изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ путем восстановления СССР насильственными методами, в том числе ведением с применением оружия боевых действий, вооруженного сопротивления властям РФ, совершением насильственных действий в отношении представителей власти, – установил суд. – Кроме того, один из фигурантов дела публично склонял иных лиц к участию в деятельности экстремистского сообщества, к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и вооруженному противостоянию представителям власти Российской Федерации.

В июне 2022 года ячейку накрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. А Волжский городской суд назначил фигурантам по 3 года с отбываем в исправительной колонии общего режима.

– Осужденные обжаловали приговор. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил приговор Волжского городского суда без изменения, – сообщили 30 января в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Все подробности дела и судебного разбирательства в облсуде читайте в материале информагентства.