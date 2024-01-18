От пчеловодства к экстремизму. В Волгограде прошел жаркий процесс по делу о сорванном госперевороте





В Волгоградском областном суде рассмотрели жалобы на приговор Волжского городского суда от 29 сентября 2023 года от участников всероссийской общественной организации «КОБРа» (Комитета безопасности России) Александра Гайворонского, Сергея Дорофеева и Леонида Лаврентьева, которых признали виновными в создании экстремистской ячейки.

В прошедшем судебном заседании «кобровцы» убеждали суд по ВКС, что боролись с коррупцией, но следствие считает, что благородные мотивы были лишь прикрытием для тайных собраний, где троица обсуждала подготовку к насильственному захвату власти в Волгоградской области, убийствам силовиков и военных, а также вооруженным нападениям на соцучреждения.

Представитель издания «Кавказский узел»* Вячеслав Ященко перед началом процесса заявил письменное ходатайство о проведении фото- и видеосъемки, на что подсудимые по ВКС ответили дружным одобрением и были «двумя руками за». Но прокурор возразил, мотивируя это тем, что публичность может повлиять на безопасность участников. В итоге суд удовлетворил требование гособвинителя, ссылаясь, в том числе, на практику освещения уголовных дел, связанных с экстремизмом.

В целом, сообщает ИА «Высота 102», процесс был настолько «жарким», что одного из фигурантов дела суд удалил до окончания прений.

Напомним, о задержании криминального трио журналисты рассказывали в июне 2022 года. Операцию проводили сотрудники областного управления ФСБ России и регионального главка МВД. Следственное подразделение УФСБ в отношении задержанных возбудило уголовные дела по двум частям статьи УК РФ об организации экстремистского сообщества. И, если всем троим, согласно картотеке Волжского городского суда, вменяли участие в экстремистском сообществе, то Гайворонскому инкриминировали, в том числе и публичные призывы к экстремизму.

В итоге суд назначил Александру Гайворонскому три года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях сроком на пять лет. Лаврентьев и Дорофеев получили по три года колонии общего режима и аналогичный запрет на участие в общественных объединениях сроком на четыре года и один месяц.

Подготовка к перевороту





В судебном следствии было установлено, что Гайворонский, Лаврентьев и Дорофеев взяли на себя обязательства вести совместную организованную деятельность, включающую в себя подготовку к совершению преступлений экстремистского характера. В том числе мужчины должны были вербовать новых членов, обучать их военному делу, чтобы совершать в дальнейшем преступления.

В организации должны были проводиться сборы и собрания, на которых вырабатывались дальнейшие планы. Обсуждались такие вопросы, как приобретение боевого автоматического оружия для последующих нападений на представителей власти. Неофитов нужно было убеждать, что совместная экстремистская деятельность одобряется большей частью населения. Готовились операции по дискредитации действующих органов власти и вооруженным бунтам волгоградцев против властей.

Установлено, что в период с конца августа 2021 года по 27 июня 2022 года в хуторе Песковатка в Городищенском районе, а также в арендованном Лаврентьевым офисе в доме по улице Молодежной в Волжском Гайворонский, Лаврентьев и Дорофеев сообща проводили собрания с сотрудниками Комитета безопасности России («КОБРа») по Волгоградской области, а также другими жителями Волгоградского региона.

В ходе встреч обсуждались идеи восстановления СССР как формы госустройства на территории РФ, смена власти в России, воссоздание необходимых органов и структур аналогичных советским. В числе приоритетных задач значилось отвоевание территорий РФ для возвращения на них советского строя.

Согласно материалам дела, Гайворонский 12 декабря 2021 года, участвуя в собрании сотрудников общественного объединения в Волжском в офисе на улице Молодежной, призывал членов управления Комитета безопасности России («КОБРа») по Волгоградской области и приглашенных на встречу волгоградцев, к вооруженным нападениям на силовиков и чиновников. При этом какие-либо переговоры и мирное решение проблем с властями трактовалось Гайворонским как неэффективное. 27 июня 2022 года преступные действия Гайворонского, Лаврентьева и Дорофеева были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Таким образом, как выяснилось в судебном следствии, в период с конца августа 2021 года по 27 июня 2022 года криминальное трио участвовало на территории Волгоградской области в стабильно функционирующем экстремистском сообществе, целью которого была смена власти в РФ путем восстановления СССР насильственными методами. До дня задержания никто из членов экстремисткой группы не предпринимал попыток добровольно прекратить противоправную деятельность.

Неубедительное «сладкоголосье»





Интересна позиция адвоката Сергея Дорофеева в суде – Николая Шаповалова. Основная позиция защиты – деятельность общества «КОБРа» не запрещена на территории Российской Федерации, а значит, дело «притянуто за уши»:

– Мой подзащитный обвиняется в участии в экстремистском сообществе, других обвинений ему не предъявлено. Мой доверитель является военнослужащим в отставке, ему в мае исполнится 70 лет. Его увольнение из вооруженных сил произошло как раз в момент развала СССР, поэтому он человек достаточно своеобразных жизненных взглядов. Вину свою он не признает. Более того, по мнению защиты, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что мой подзащитный участвовал в этом экстремистском сообществе. Дело основано на очень сомнительных доказательствах, хотя в материалах имеется если не многотомная, то многостраничная прослушка телефонных переговоров, записей собрания этого общества «КОБРа» — общественной организации, деятельность которой на текущий момент не запрещена на территории РФ. Мой подзащитный признает, что добровольно вступил в это объединение, но ее деятельность не запрещена, а участие в каком-либо ином сообществе он отрицает. И это, по мнению защиты, не нашло своего подтверждения, но у обвинения свой взгляд, – говорит Шаповалов.

Юрист в апелляционной жалобе настаивает на оправдательном приговоре для своего доверителя. При этом сам признает, что не разделяет идей экстремистского общества.

– Я когда выступал в прениях, сказал, что ни слова, ни поступка противоправного Дорофеев не совершил. Да он человек, так скажем, тяжелых взглядов, сторонник СССР, но это не является преступлением, – считает адвокат. – Почему мой подзащитный вступил именно в «КОБРу»? Честно говоря, не сильно вникал в суть, хотя я тоже, скажем так, пострадавший от развала Советского Союза, тоже в прошлом кадровый военный. Просто у меня другой взгляд на причины развала СССР, наверное, более реалистичный. Я участвовал в допросе этих работников или основателей «КОБРы». Скажем так, там некоторое сладкоголосье. Они лично у меня не вызывают доверия. Почему они ему [Дорофееву] понравились, я не знаю, не берусь судить, но я бы никогда не вступил в эту организацию.

Миссия – убедить суд





Несмотря на собранные следователями факты, подтверждающие намерения участников «КОБРы» прийти к свержению власти, на минувшем заседании фигуранты настаивали на том, что все они, в сущности, простые люди и не представляют угрозу обществу. При этом тот же Дорофеев на заседании показал себя неоднозначно. Во-первых, он заявил, что является гражданином СССР и судить его может только советский суд. Во-вторых, всячески пытался навязать свою точку зрения, перебивал судью, срывался на мат, сообщил о недоверии всей правоохранительной системе Волгоградской области и в конец концов был удален из процесса после неоднократных замечаний.

– Суду я не доверяю, никому не доверяю. Первый суд был чистой «заказухой». У вас совести вообще нет. Я всем прокурорам не верю, – заявлял в процессе Дорофеев. – Защитникам доверяю за исключением Кочерьяна. Они вместе с Гайворонским занимаются фальсификацией. У меня более 10 заболеваний, сижу в «одиночке», какого хрена вы меня тут держите?!

Он также настаивал, что в «КОБРу» попал из-за стечения жизненных обстоятельств.

– Меня заставила жизнь. После переворота в 91-м году, когда меня турнули из армии, я находился за границей, еле оттуда выбрался, решил возвратиться. Здесь начал заниматься пчеловодством и столкнулся с коррупцией, – заявлял подсудимый. – Почему я со злостью к вам отношусь? Первая наша судья – политическая проститутка. Слушайте, что я вам говорю, б…, бестолковые!

В свою очередь подсудимый Лаврентьев задался вопросом, почему судья Волжского суда «влепила им треху».

– Мы уже больше двух третей отсидели. Нам максимум надо было дать прокурорское предостережение, чтобы мы языки прищемили, а нас посадили только за то, что мы занимались общественной деятельностью и влезли в мошенническую сферу ЖКХ, – уверял суд Лаврентьев. – Если меня не оправдают, то прошу отпустить, снять все ограничения, чтобы я мог ездить на работу в Волгоград, потому что меня с завода в Волжском могут выгнать. И телефон отдайте мой сотовый, который забрали. Я не такой богатый, чтобы 18 тысяч на ветер выкидывать. У меня жена в кредитах, сложное положение.

Лаврентьев добавил, что следователь по уголовному делу неоднократно давал ложные показания и попросил прощения за выходки своего товарища Дорофеева. Примечательно, что фигурант дела также обозначил себя гражданином СССР.

Подсудимый Гайворонский в процессе и вовсе отрекся от «КОБРы», заявив, что в компании Дорофеева и Лаврентьева оказался случайно.

– Мое участие во всей этой истории ограничилось присутствием один-единственный раз в заседании «КОБРы», которое прошло в Волжском 12 декабря 2021 года. Мы разговаривали о возможном создании альтернативной организации управления, о возможных насильственных действиях или ответе на насилие со стороны властей, но самих попыток перейти от слов к делу не было. Разговоры мы вели узким кругом, с членами «КОБРы», не на митинге. Обсуждение, да, было, но не планирование и не подготовка. Мне потом все это стало неинтересно, там большинство людей, которые «застряли» в Советском Союзе мыслями. Советскую идеологию я не разделяю, считаю, что нужно двигаться в ногу со временем. Больше в собраниях я не участвовал, – рассказал он. – Иными словами от грязных слов, которые мы там проговорили, к действиям не переходил и не собирался. В дальнейшем пытался загладить свою вину. На протяжении многих лет я помогаю волонтерам. Также помогал военным на СВО: варил печки, покупал спальники, газовые баллоны. Я адекватный человек, всю жизнь проработал на должностях в госорганах, помогал спасать людей на последнем месте работы. Прошу учесть эти факты и вынести справедливое наказание для меня. Квалификацию не буду оспаривать, да виноват. Но хочу, чтобы наказание соответствовало моим в кавычках подвигам. Мне достаточно условного осуждения.

Гайворонский отметил, что на момент вынесения приговора он был единственным кормильцем для своей семьи, а сейчас его близким требуется материальная помощь.

Сегодня в Сети можно найти публикации СМИ, в которых фигурируют члены «КОБРы» из других регионов России, которым вменяют нарушение законов РФ. Из последнего – сообщение издания «Фонтанка.ру» от сентября 2023 года о задержании в Петербурге 29-летнего Александра Афанасьева, имевшего при себе 52 свертка с наркотическим веществом.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт в особо крупном размере. Следователь представил его суду как работника «КОБРа» — комитета общественной безопасности регионов, являвшегося в структуре организации сотрудником департамента безопасности здравоохранения. Все ответы на вопросы суда Афанасьев начинал так: «Я – человек живой, мужчина, отвечаю...» Свои данные как гражданина РФ он отрицал.

Следующий процесс назначен в Волгоградском облсуде на 30 января. Подсудимые выступят с последним словом. Прокурор считает, что приговор суда первой инстанции был вынесен в соответствии со всеми нормами права и просит отказать в удовлетворении апелляционных жалоб фигурантов дела.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области, ИА «Высота 102»

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