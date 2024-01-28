В Волжском Волгоградской области накануне в 21.09 мотоцикл с коляской вылетел на «встречку» и впечатался в легковушку. От удара, как сообщает V102.RU, один из мотоциклистов сделал полный оборот в воздухе перед падением на асфальт.

— По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем мотоцикла c коляской «Урал» двигался по улице Мира, где напротив дома № 16 на регулируемом перекрестке улица Мира — улица Пионерская, следуя на разрешающий сигнал светофора, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Granta под управлением 42-летнего водителя.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадали три человека. Водителя и 34-летнего пассажир мотоцикла, а также водителя легкового автомобиля доставили в медучреждение.

Видео: Powernet / vk.com

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