Компания «Тандер», которая владеет сетью магазинов «Магнит», пытается в судебном порядке урегулировать с администрацией Волгограда возникшие разногласия по увеличившимся арендным платежам за землю.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку арбитража, претензии у компании возникли к договорам аренды по стоимости шести земельных участков, расположенных в разных районах Волгограда. Зарегистрировано два иска, которые были поданы АО «Тандер» в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года. Ответчиками выступают администрация Волгограда и департамент муниципального имущества администрации Волгограда.

Так, к примеру, указано, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 34:34:020073:5 была 16 миллионов 706 тысяч рублей, а стала 17 миллионов 86 тысяч рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости земельного участка от 24.11.2023 года. На данной земле расположен супермаркет «Магнит Семейный» по адресу ул. Штеменко, 3а в Краснооктябрьском районе.

Еще пять аналогичных претензий к стоимости земли касаются участков под магазинами «Магнит», расположенных на проспекте им. Героев Сталинграда, 74 в Красноармейском районе, бульвар им. 30-летия Победы, 39 в Дзержинском районе, проспект Металлургов, 37 в Краснооктябрьском районе, проспект Ленина, 144 в Тракторозаводском районе и здания на ул. Ясноморская, 2 в поселке ГЭС.

- Исследовав материалы дела, суд считает, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело необходимо назначить к рассмотрению по существу, - говорится в материалах суда.

Суды назначены на 30 января и 29 февраля.