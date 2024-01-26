Происшествия

Из горящей 9-этажки в Волгограде спасли 20 жильцов с котами и детьми: видео

Происшествия 26.01.2024 09:18
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26.01.2024 09:18


В Центральном районе Волгограда из девятиэтажки по улице Двинской, 14 накануне эвакуировали 20 жильцов вместе с перепуганными детьми и котами, сообщает V102.RU.  



— Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 17.54. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Из подъезда было эвакуировано 20 человек и несколько котиков.  

По словам жильцов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в люстре. В свою очередь в МЧС России уточнили, что в числе спасенных были четыре ребенка. На месте работали 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.  

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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