Соседи и знакомые пострадавших в результате взрыва газового баллона двоих волгоградцев просят оказать помощь в спасении их жизней. Как рассказали V102.RU друзья семьи, 38-летний Алексей Гуляев и его 61-летняя мама Светлана Николаевна получили тяжелые ожоги и сейчас находятся в больнице №25.



– Алексея во время взрыва выбросило в окно, у него, кроме ожогов рук, лица, живота и ноги, зафиксированы другие травмы, – говорят волгоградцы. – С его мамой все гораздо хуже – она пострадала больше и находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. У нее к тому же ожог внутренних органов. Врачи не делают пока никаких прогнозов…



Состояние Алексея тоже не из легких. Хотя его и перевели в палату, ему необходимо постоянно сушить раны, чтобы быстрее заживало.



– Если этого не делать, гной может лопнуть и тогда произойдет анафилактический шок. Алексей, например, может разговаривать, а через час потерять сознание, – продолжили друзья семьи.



По словам соседей, сгоревший в результате пожара дом у семьи был единственным жильем.



– Но сейчас самое главное – отвоевать их у смерти, – говорят волгоградцы. – Мы, соседи, одноклассники и неравнодушные люди помогаем, как можем, деньгами. Но их надо много. Сейчас в первую очередь – на сиделку. Мы боимся, что наших ресурсов просто не хватит.



Друзья семьи пояснили, что пока невозможно получить и помощь от государства.



– Мы обратились в соцзащиту, но там потребовали справку о пожаре. Поехали в МЧС, но нам заявили, что документ могут выдать только хозяевам. А это пока невозможно, – утверждают они.



– Сейчас главное – это обеспечить семье постоянный уход в больнице, потом уже, конечно, встанет вопрос восстановления жилья, ведь им некуда будет возвратиться. Мы просим жителей нашего города оказать посильную помощь пострадавшим. Поверьте, они испытывают страшные страдания и боли, и в наших силах – хоть немного их облегчить, – обратились друзья семьи.

Сбором средств занимается соседка Алексея и Светланы Николаевны – Лунина Светлана Николаевна. Связаться с ней можно по телефону 89023640083.

– У Алексея и Светы нет никаких родственников, вся надежда – на добрых людей, которые могут реально спасти их жизни. Мы верим, что вместе у нас все получится! – уверены друзья пострадавших.

Напомним, пожар в доме №117 по ул. Лесозащитная Советского района Волгограда произошел 19 января. В доме взорвался баллон с газом. По свидетельству очевидцев, еще один баллон успел вытащить сам Алексей, а третий - прибывшие по вызову пожарные. Мужчина и его мама находились в шоковом состоянии.

– Они даже не видели, что на них вздулась кожа, – вспоминают свидетели. Уже после приезда скорой помощи женщина потеряла сознание.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда «Высота 102» обратилась с вопросом, какая помощь нужна пострадавшим, пояснили, что пациенты получают полный объем необходимой медицинской помощи, мужчина переведен в общее отделение, а медперсонал оказывает помощь, каждый день выполняются перевязки и обработка ран.

– Отметим, что данные процедуры относятся к числу сложных медицинских манипуляций и в условиях отделения могут быть выполнены только медперсоналом. Также в отделение обеспечен доступ родственников пациента для оказания помощи по ряду возникающих бытовых вопросов, – поясняется в ответе.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области