Общество

«Один баллон Леша вытащил сам»: соседи рассказали подробности взрыва газа в доме волгоградцев

Общество 25.01.2024 19:36
0
25.01.2024 19:36


Соседи и знакомые пострадавших  в результате взрыва газового баллона двоих волгоградцев просят оказать помощь в спасении их жизней. Как рассказали V102.RU друзья семьи, 38-летний Алексей Гуляев и его 61-летняя  мама Светлана Николаевна получили тяжелые ожоги и сейчас находятся в больнице №25.

– Алексея во время взрыва выбросило в окно, у него, кроме ожогов рук, лица, живота и ноги, зафиксированы другие травмы, – говорят волгоградцы. – С его мамой все гораздо хуже – она пострадала больше и находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. У нее к тому же ожог внутренних органов. Врачи не делают пока никаких прогнозов…

Состояние Алексея тоже не из легких. Хотя его и перевели в палату, ему необходимо постоянно сушить раны, чтобы быстрее заживало.

– Если этого не делать, гной может лопнуть и тогда произойдет анафилактический шок. Алексей, например, может разговаривать, а через час потерять сознание, – продолжили друзья семьи.

По словам соседей, сгоревший в результате пожара дом у семьи был единственным жильем.

– Но сейчас самое главное – отвоевать их у смерти, – говорят волгоградцы. – Мы, соседи, одноклассники и неравнодушные люди помогаем, как можем, деньгами. Но их надо много. Сейчас в первую очередь – на сиделку. Мы боимся, что наших ресурсов просто не хватит.  

Друзья семьи пояснили, что пока невозможно получить и помощь от государства.

– Мы обратились в соцзащиту, но там потребовали справку о пожаре. Поехали в МЧС, но нам заявили, что документ могут выдать только хозяевам. А это пока невозможно, – утверждают они. 

– Сейчас главное – это обеспечить семье постоянный уход в больнице, потом уже, конечно, встанет вопрос восстановления жилья, ведь им некуда будет возвратиться. Мы просим жителей нашего города оказать посильную помощь пострадавшим. Поверьте, они испытывают страшные страдания и боли, и в наших силах – хоть немного их облегчить, – обратились друзья семьи.

Сбором средств занимается соседка Алексея и Светланы Николаевны – Лунина Светлана Николаевна. Связаться с ней можно по телефону 89023640083. 

– У Алексея и Светы нет никаких родственников, вся надежда – на добрых людей, которые могут реально спасти их жизни. Мы верим, что вместе у нас все получится! – уверены друзья пострадавших.  

Напомним, пожар в доме №117 по ул. Лесозащитная Советского района Волгограда произошел 19 января. В доме взорвался баллон с газом. По свидетельству очевидцев, еще один баллон успел вытащить сам Алексей, а третий - прибывшие по вызову пожарные. Мужчина и его мама находились в шоковом состоянии. 

– Они даже не видели, что на них вздулась кожа, –  вспоминают свидетели.  Уже после приезда скорой помощи женщина потеряла сознание. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда «Высота 102» обратилась с вопросом, какая помощь нужна пострадавшим, пояснили, что пациенты получают полный объем необходимой медицинской помощи, мужчина переведен в общее отделение, а медперсонал оказывает помощь, каждый день выполняются перевязки и обработка ран. 

– Отметим, что данные процедуры относятся к числу сложных медицинских манипуляций и в условиях отделения могут быть выполнены только медперсоналом. Также в отделение обеспечен доступ родственников пациента для оказания помощи по ряду возникающих бытовых вопросов, – поясняется в ответе. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2024 21:58
Общество 25.01.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:57
Общество 25.01.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:00
Общество 25.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 20:17
Общество 25.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 18:01
Общество 25.01.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 17:31
Общество 25.01.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 17:19
Общество 25.01.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:28
Общество 25.01.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:26
Общество 25.01.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:03
Общество 25.01.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 15:51
Общество 25.01.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 15:40
Общество 25.01.2024 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.01.2024 15:10
Общество 25.01.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 13:47
Общество 25.01.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 13:03
Общество 25.01.2024 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:58
Военкор Сладков искал в Волгограде укрытия от бомб и изучал историюСмотреть фотографии
21:57
Больше половины волгоградских студентов учатся в вузах за деньгиСмотреть фотографии
21:00
СК озвучил первые итоги расследования крушения Ил-76 под БелгородомСмотреть фотографии
20:17
Бешенство обнаружили сразу в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:36
«Один баллон Леша вытащил сам»: соседи рассказали подробности взрыва газа в доме волгоградцевСмотреть фотографии
19:13
В крушении Ил-76 погиб потомственный летчик из Саратовской областиСмотреть фотографии
18:54
«Спартак» по пенальти дважды проиграл «Динамо» в родном бассейнеСмотреть фотографии
18:01
Часть центрального парка Дубовки вернули в муниципальную собственностьСмотреть фотографии
17:31
Волгоградцам рассказали о погодных сюрпризах предстоящих выходныхСмотреть фотографии
17:19
Замглавы волгоградского УФССП ушла в отставку в свой день рожденияСмотреть фотографии
16:28
Рукастого зампреда Волжской гордумы наградил министр спорта РФСмотреть фотографии
16:26
Андрей Бочаров провел встречу с активом города УрюпинскаСмотреть фотографии
16:03
Уволенному из-за скандала с Анет Сай полковнику Климову снова отказали в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом удиравшего от полиции лихача остановили прицельным выстрелом по колесамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
«И 5 рублей – это деньги»: в Волжском заговорили о подорожании проездаСмотреть фотографии
15:17
Избившего сотрудницу МВД ростовчанина в Волгограде отправили в СИЗОСмотреть фотографии
15:10
Отдел полиции Советского района назвали лучшим в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В городе Урюпинске открыли филиал волгоградского онкодиспансераСмотреть фотографии
13:03
Главу частного детсада в Волгограде наказали рублем за «кусачего» ребенкаСмотреть фотографии
12:30
Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобренияСмотреть фотографии
12:01
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
11:13
Чиновники Котово незаконно раздали гектары землиСмотреть фотографии
11:03
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском на автомойке нашли мертвого водителяСмотреть фотографии
10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
10:12
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФСмотреть фотографии
10:07
В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьмиСмотреть фотографии
09:52
Видео: две легковушки не поделили дорогу на пустой набережной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 