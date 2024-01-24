Глава района Волгоградской области сообщил о своем опасном двойнике

Глава одного из районов Волгоградской области рассказал, что у него появился двойник, который терроризирует местных жителей от его имени, рассылая странные сообщения, уточняет V102.RU.

— Друзья, будьте бдительны — мошенники не дремлют! От моего имени жирновчане получают сообщения о вновь созданном мной бизнес-аккаунте, необходимости пообщаться с представителями спецслужб или перейти по фейковым ссылкам и ввести свой номер телефона, — рассказал в своем официальном Telegram глава Жирновского района Александр Шевченко.

Уточняется, что после перехода по ссылкам у жертв похищают аккаунты, а мошенники получают доступ к личным данным. К слову, это уже не первый случай маскировки аферистов под чиновников в Волгоградской области.

Напомним, что мэр Камышина уже дважды становился жертвой подобных злоумышленников. Последний раз Станислав Зинченко предупредил камышан о создании неизвестными фейкового аккаунта от его имени несколько дней назад.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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