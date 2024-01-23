В Котово устранили источник затопления улицы зеленой водой

Глава Котово Волгоградской области отчиталась об итогах многомесячной работы по поиску причины затопления улиц зеленой водой. Как сообщает V102.RU, об этом Наталья Ефимченко заявила в своем телеграм-канале.
- Несколько месяцев жители дома ВЛКСМ, 2 обращались с проблемой подтопления дворовой территории. Понять причину ни администрация города, ни коммунальные службы не могли долгое время, но решение принято! Причина устранена и вода больше не поступает,
- написала глава Котово.
Ранее, напомним,
сообщалось о подтоплении улицы ВЛКСМ – зеленые потоки периодически выливались на поверхность. Коммунальщикам пришлось откачать более 10 тонн воды, прочистить дренажные колодцы, прежде чем найти источник загрязнения.
Также V102.RU сообщало о появлении зеленой воды
в кранах квартир жителей Котово.
Фото Общественный контроль города Котово t.me