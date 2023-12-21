Общество

По улицам Котово потекли зеленые реки

Общество 21.12.2023 08:51
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21.12.2023 08:51




По улицам Котово Волгоградской области, который уже приобрел устойчивое название «города коммунальных катастроф», потекли зеленые ручьи. Лужи с водой зеленого цвета сняли жители города.
Напомним, несколько дней назад горожане жаловались на зелено-желтую воду, которая вытекала из кранов в многоквартирных домах. Через некоторое время зеленые потоки уже вылились на улицу. 
Горожане при этом предположили, что в кранах каким-то образом оказалась вода из системы отопления, которую специально подкрашивали, чтобы люди «не использовали ее в бытовых нуждах».
Ранее официальный портал ЖКХ Котово и Котовского района уверял, что, «несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения».
Глава администрации Котово Наталья Ефимченко ранее отреагировала на зеленые лужи на улице ВЛКСМ.
- Утечек в тепловой системе не обнаружено, но при обследовании был выявлен слив с системы отопления в МКД. Теперь будем в индивидуальном порядке решать вопрос с УК, - заявила она в своем телеграм-канале. 
Однако жители не очень верят в такую версию. Котовчане уже не первый год наблюдают подобное явление на улице ВЛКСМ.
- Куда мы только не жаловались, пытаясь выяснить, откуда берется вода на улице, - рассказала V102.RU местная жительница Ольга. – Но нас пытались убедить, что виной всему – грунтовые воды. Но это возможно, чтобы грунтовые воды текли ручьем по улице города? Зимой из-за этого у нас все время ледяные торосы – недавно, когда были морозы, мусоровоз не мог заехать, приехал бульдозер и разбивал лед. А на той неделе на улицу уже зеленая вода побежала.
Между тем, недалеко от разлива «грунтовых вод» находится электрическая подстанция.
- Зимой они обкладывают станцию мешками с песком, как во время войны, чтобы вода до них не добралась, - говорят котовчане.
При этом, по словам местных жителей, бодрые ручьи подмывают и территорию детского дома неподалеку.
- У них уже забор несколько раз падал, - утверждают горожане. – Не понимаем, почему руководство детского дома не бьет тревогу? Не боятся, что здание завалится?

Видео: "Общественный контроль города Котово" t/me

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