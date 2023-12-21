По улицам Котово потекли зеленые реки











По улицам Котово Волгоградской области, который уже приобрел устойчивое название «города коммунальных катастроф», потекли зеленые ручьи. Лужи с водой зеленого цвета сняли жители города.

По улицам Котово Волгоградской области, который уже приобрел устойчивое название «города коммунальных катастроф», потекли зеленые ручьи. Лужи с водой зеленого цвета сняли жители города.

Ранее официальный портал ЖКХ Котово и Котовского района уверял, что, «несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения». Ранее официальный портал ЖКХ Котово и Котовского района уверял, что, «несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения».

Глава администрации Котово Наталья Ефимченко ранее отреагировала на зеленые лужи на улице ВЛКСМ. Глава администрации Котово Наталья Ефимченко ранее отреагировала на зеленые лужи на улице ВЛКСМ.

- Утечек в тепловой системе не обнаружено, но при обследовании был выявлен слив с системы отопления в МКД. Теперь будем в индивидуальном порядке решать вопрос с УК, - заявила она в своем телеграм-канале. , - заявила она в своем телеграм-канале.

Однако жители не очень верят в такую версию. Котовчане уже не первый год наблюдают подобное явление на улице ВЛКСМ.

Однако жители не очень верят в такую версию. Котовчане уже не первый год наблюдают подобное явление на улице ВЛКСМ.

- Куда мы только не жаловались, пытаясь выяснить, откуда берется вода на улице, - рассказала V102.RU местная жительница Ольга. – Но нас пытались убедить, что виной всему – грунтовые воды. Но это возможно, чтобы грунтовые воды текли ручьем по улице города? Зимой из-за этого у нас все время ледяные торосы – недавно, когда были морозы, мусоровоз не мог заехать, приехал бульдозер и разбивал лед. А на той неделе на улицу уже зеленая вода побежала.

Между тем, недалеко от разлива «грунтовых вод» находится электрическая подстанция.

- Зимой они обкладывают станцию мешками с песком, как во время войны, чтобы вода до них не добралась, - говорят котовчане.

рассказала V102.RU местная жительница Ольга.Между тем, недалеко от разлива «грунтовых вод» находится электрическая подстанция.говорят котовчане.





Видео: "Общественный контроль города Котово" t/me

Напомним, несколько дней назад горожане жаловались на зелено-желтую воду, которая вытекала из кранов в многоквартирных домах. Через некоторое время зеленые потоки уже вылились на улицу.Горожане при этом предположили, что в кранах каким-то образом оказалась вода из системы отопления, которую специально подкрашивали, чтобы люди «не использовали ее в бытовых нуждах».При этом, по словам местных жителей, бодрые ручьи подмывают и территорию детского дома неподалеку.утверждают горожане. –