Происшествия

В Волгоградской области у школы грузовик снес 8-летнюю девочку

Происшествия 22.01.2024 21:02
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22.01.2024 21:02


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 22 января, под колесами грузовика оказался восьмилетний ребенок. Как стало известно V102.RU от собственного источника, девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом ноги и ушибами. 

— По предварительным данным, сегодня в 12.40 напротив дома № 72 по улице Степана Разина в рабочем поселке Средняя Ахтуба на расстоянии около 100 метров от школы № 3 за рулем автомобиля «MABP 58881» 43-летний мужчина наехал на перебегавшую проезжую часть дороги в неустановленном месте восьмилетнюю школьницу, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Организована проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.   

Уточняется, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки следственного органа по факту ДТП. На место происшествия выезжала прокурор района Жанна Селютина. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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