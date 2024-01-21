Общество

«Многие ровесники себя будто бы похоронили»: волжанин в 60 лет влюбился в зимнее плавание

Общество 21.01.2024 16:09
0
21.01.2024 16:09


Несколько лет назад волжанин Юрий Молчанов почувствовал, как тонет в будничной трясине. Размеренный темп жизни, разговоры о болезнях и другие возрастные темы вгоняли его в тоску. Тогда спасением от хандры стал спорт. К 60 годам мужчина освоил бег и греблю на sup-доске, китайскую гимнастику, гвоздестояние и зимние плавание. О резких переменах в жизни, новом окружении и попытках полюбить ледяную воду Юрий рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Еще несколько лет назад думать о спорте волжанину было попросту некогда. Жизнь шла привычным чередом – дом, работа, занятия с тремя сыновьями. Когда же дети стали самостоятельными, мужчина задумался о будущем. Как жить дальше?

- Многие мои ровесники уже будто бы похоронили себя. Особых интересов нет, ничего им не нужно, доживают свой век в тоске. А мне стало обидно. Умирать мне еще рановато! В итоге пару лет назад я решил развеяться и найти себе какое-то увлечение. В интернете познакомился с зимними пловцами. Они оказались такими активными - и бегают, и ныряют. Посмотрел я, значит, на них и подумал: «Емае, а чем я хуже?». Потом они пригласили меня на Черноморский кубок по зимнему плаванию, и неожиданно для себя я привёз оттуда три медали. Так и завертелось: начал и одно, и второе, и третье. Сейчас, кто только не позовет, я везде! В любых соревнованиях любого вида спорта, – смеется Юрий Молчанов.


Заряженный и лёгкий на подъем, Юрий идеально влился в компанию молодых людей – они мотивируют его на движение, а он личным примером доказывает, что после 50 жизнь не теряет ни красок, ни вкуса.

- Молодежь такая азартная, задорная, у нее еще не выработан потенциал. Они заряжают меня, а я их, - рассказывает мужчина. – Вместе с единомышленниками я стал бегать, хотя раньше никогда этим не занимался – то колени болели, то проблемы с суставами были. Я также получил диплом sup-инструктора, встал на гвозди, занялся китайской гимнастикой, а еще полюбил купание в холодной воде. Правда, при первом погружении обалдел. Тогда-то я не знал теоретических основ, не понимал реакций своего организма, поэтому было ощущение, что совершил героический поступок. На самом деле так можно либо раз и навсегда отбить у себя охоту, либо серьезно заболеть. Важно прислушиваться к своему организму и к старшему. Старший – это я ( Смеется – Прим.)

«Я такой же мерзлявый, как и все»

Рассказывая о погружении в зимние водоемы, Юрий вдруг удивляет неожиданным признанием – на самом деле он не любит холод.

- Я – обыкновенный человек, такой же мерзлявый, как и все. И, конечно, я замерзаю в воде, у меня сводит руки, пальцы на ногах. Но после обучения в центре закаливания и регулярной практики я понял, как правильно зайти в воду и как правильно согреться после. Лично меня тремор догоняет с опозданием. Искупался, оделся, сел в машину, и в дороге начинается: «Та-та-та». Это у меня челюсть так стучит. Этот тремор – реакция организма, который начал бороться. Стоит только успокоиться, как наступает благодать. В кровь выбрасывается столько эндорфинов... Организм становится таким бодреньким, румяненьким, красненьким.


С «моржами» из Волгограда и Волжского Юрий встречается каждую субботу. Купели на замерзших реках он прорубает себе и среди недели.

- Каждую субботу в «Доме Моржа» в Волжском нас собирается человек 40 – делаем зарядку, веселимся, общаемся, окунаемся в воду. Некоторым этого задора хватает до следующих выходных. Ну, а я купаюсь и среди недели, - уточняет Юрий Молчанов. – На самом деле с развитием цивилизации люди стали умнее, хитрее и ленивее. По большому счету все проблемы в нашей жизни от слабости и лени. Вода не требует никаких финансовых затрат – иди и погружайся. Как по мне, лучше зайти в воду, чем горстями есть таблетки. Тьфу-тьфу, я уже давно не болею. Ковид, правда, в свое время подхватил, но переболел им быстро и легко. А вот про ОРВИ и ОРЗ забыл. Конечно, это не панацея от всех бед. Но очень многое действительно зависит от нашего настроя и желания.

Своей страстью к спорту волжанин «заражает» всех вокруг. Живущие в столице сыновья обливаются холодной водой, и, приезжая в гости к отцу, едут на водоем. «У них нет другого выхода», - шутит Юрий.

- Сейчас я часто задаю себе вопрос, почему не начал заниматься этим раньше. Но раньше… В молодости думаешь о семье, заработке, жилищном вопросе. Эта бытовуха не дает тебе заниматься лично собой. А когда этот период проходит, у тебя появляется много свободного времени, которое нужно правильно организовать. На своём примере я хочу показать людям, что не нужно ставить на себе крест. И в 60 лет жизнь может подарить немало удовольствий.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива Юрия Молчанова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.01.2024 18:49
Общество 21.01.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2024 15:17
Общество 21.01.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2024 14:31
Общество 21.01.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2024 11:22
Общество 21.01.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2024 09:02
Общество 21.01.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2024 08:11
Общество 21.01.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 17:29
Общество 20.01.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 16:23
Общество 20.01.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 15:04
Общество 20.01.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 14:24
Общество 20.01.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 13:41
Общество 20.01.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 12:33
Общество 20.01.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 10:49
Общество 20.01.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 09:59
Общество 20.01.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2024 08:25
Общество 20.01.2024 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:49
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в ДонецкеСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде задавившего пешехода водителя обязали выплатить его брату 1 миллионСмотреть фотографии
16:09
«Многие ровесники себя будто бы похоронили»: волжанин в 60 лет влюбился в зимнее плаваниеСмотреть фотографии
15:17
Спутник «Метеор-М» сделал космический снимок Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде зимой высадили крупные сосны в проблемном сквереСмотреть фотографии
13:20
Волгоградский пенсионер и воспитатель взяли миллионы в кредит и отдали их мошенникамСмотреть фотографии
12:50
Железное месиво: два человека в «ГАЗели» погибли в лобовом ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
Прокуратура обжалует решение суда в Волгограде по душившей ребенка АхметовойСмотреть фотографии
11:22
«Его идеи живы и актуальны»: волгоградские коммунисты ностальгируют по временам ЛенинаСмотреть фотографии
10:31
Мэр Камышина сообщил о маскирующихся под него мошенникахСмотреть фотографии
10:06
«Никакой катастрофы вокруг себя мы не видим»: пульмонолог рассказала о вспышках пневмонииСмотреть фотографии
09:53
Женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП с пострадавшими в Камышинском районеСмотреть фотографии
09:02
Обледеневший Волгоград обрабатывают двумя видами реагентовСмотреть фотографии
08:11
В Волгоградской области после снегодождя похолодает до -23Смотреть фотографии
21:30
«Ротор» в Турции одержал крупную победу над клубом из КазахстанаСмотреть фотографии
20:48
Главу ФПБК возмутило решение волгоградского суда по душившей ребенка блогерше АхметовойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
«Снова убежал»: в Волжском разыскивают 13-летнего подростка со шрамом на лбуСмотреть фотографии
19:30
«Динамо-Синара» разгромило в Волгограде «Ставрополье»Смотреть фотографии
18:56
«За что мы платим?»: волгоградский пенсионер оспорил газовый договор в судеСмотреть фотографии
17:56
«Пожара не было»: на Ангарском в Волгограде устраняют аварию на трансформатореСмотреть фотографии
17:29
В городе опережающего развития под Волгоградом отменили автобус из-за нечищеной дорогиСмотреть фотографии
16:23
«Рос в детдоме, но не растерял доброты»: 36-летний житель Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
15:47
На трассе под Камышином разбились два автомобиля: трое пострадавшихСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде военные окунулись в надувную купельСмотреть фотографии
14:24
Футбольный тренер Василий Дергач умер в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:41
«Не могли ходить»: под Волгоградом лисье семейство пополнилось тремя питомцами из БрянскаСмотреть фотографии
12:33
В Котово третий раз чиновников затопило нечистотамиСмотреть фотографии
11:48
В Камышине супружеская пара провалилась в полыньюСмотреть фотографии
10:49
Безвозвратные потери Волгоградской области в 2023 году составили 13386 человекСмотреть фотографии
10:23
Под Волгоградом покалечилась водитель попавшего в яму автомобиляСмотреть фотографии
 