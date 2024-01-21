«Многие ровесники себя будто бы похоронили»: волжанин в 60 лет влюбился в зимнее плавание

Несколько лет назад волжанин Юрий Молчанов почувствовал, как тонет в будничной трясине. Размеренный темп жизни, разговоры о болезнях и другие возрастные темы вгоняли его в тоску. Тогда спасением от хандры стал спорт. К 60 годам мужчина освоил бег и греблю на sup-доске, китайскую гимнастику, гвоздестояние и зимние плавание. О резких переменах в жизни, новом окружении и попытках полюбить ледяную воду Юрий рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Еще несколько лет назад думать о спорте волжанину было попросту некогда. Жизнь шла привычным чередом – дом, работа, занятия с тремя сыновьями. Когда же дети стали самостоятельными, мужчина задумался о будущем. Как жить дальше?

- Многие мои ровесники уже будто бы похоронили себя. Особых интересов нет, ничего им не нужно, доживают свой век в тоске. А мне стало обидно. Умирать мне еще рановато! В итоге пару лет назад я решил развеяться и найти себе какое-то увлечение. В интернете познакомился с зимними пловцами. Они оказались такими активными - и бегают, и ныряют. Посмотрел я, значит, на них и подумал: «Емае, а чем я хуже?». Потом они пригласили меня на Черноморский кубок по зимнему плаванию, и неожиданно для себя я привёз оттуда три медали. Так и завертелось: начал и одно, и второе, и третье. Сейчас, кто только не позовет, я везде! В любых соревнованиях любого вида спорта, – смеется Юрий Молчанов.





Заряженный и лёгкий на подъем, Юрий идеально влился в компанию молодых людей – они мотивируют его на движение, а он личным примером доказывает, что после 50 жизнь не теряет ни красок, ни вкуса.

- Молодежь такая азартная, задорная, у нее еще не выработан потенциал. Они заряжают меня, а я их, - рассказывает мужчина. – Вместе с единомышленниками я стал бегать, хотя раньше никогда этим не занимался – то колени болели, то проблемы с суставами были. Я также получил диплом sup-инструктора, встал на гвозди, занялся китайской гимнастикой, а еще полюбил купание в холодной воде. Правда, при первом погружении обалдел. Тогда-то я не знал теоретических основ, не понимал реакций своего организма, поэтому было ощущение, что совершил героический поступок. На самом деле так можно либо раз и навсегда отбить у себя охоту, либо серьезно заболеть. Важно прислушиваться к своему организму и к старшему. Старший – это я ( Смеется – Прим.)

«Я такой же мерзлявый, как и все»

Рассказывая о погружении в зимние водоемы, Юрий вдруг удивляет неожиданным признанием – на самом деле он не любит холод.

- Я – обыкновенный человек, такой же мерзлявый, как и все. И, конечно, я замерзаю в воде, у меня сводит руки, пальцы на ногах. Но после обучения в центре закаливания и регулярной практики я понял, как правильно зайти в воду и как правильно согреться после. Лично меня тремор догоняет с опозданием. Искупался, оделся, сел в машину, и в дороге начинается: «Та-та-та». Это у меня челюсть так стучит. Этот тремор – реакция организма, который начал бороться. Стоит только успокоиться, как наступает благодать. В кровь выбрасывается столько эндорфинов... Организм становится таким бодреньким, румяненьким, красненьким.





С «моржами» из Волгограда и Волжского Юрий встречается каждую субботу. Купели на замерзших реках он прорубает себе и среди недели.

- Каждую субботу в «Доме Моржа» в Волжском нас собирается человек 40 – делаем зарядку, веселимся, общаемся, окунаемся в воду. Некоторым этого задора хватает до следующих выходных. Ну, а я купаюсь и среди недели, - уточняет Юрий Молчанов. – На самом деле с развитием цивилизации люди стали умнее, хитрее и ленивее. По большому счету все проблемы в нашей жизни от слабости и лени. Вода не требует никаких финансовых затрат – иди и погружайся. Как по мне, лучше зайти в воду, чем горстями есть таблетки. Тьфу-тьфу, я уже давно не болею. Ковид, правда, в свое время подхватил, но переболел им быстро и легко. А вот про ОРВИ и ОРЗ забыл. Конечно, это не панацея от всех бед. Но очень многое действительно зависит от нашего настроя и желания.

Своей страстью к спорту волжанин «заражает» всех вокруг. Живущие в столице сыновья обливаются холодной водой, и, приезжая в гости к отцу, едут на водоем. «У них нет другого выхода», - шутит Юрий.

- Сейчас я часто задаю себе вопрос, почему не начал заниматься этим раньше. Но раньше… В молодости думаешь о семье, заработке, жилищном вопросе. Эта бытовуха не дает тебе заниматься лично собой. А когда этот период проходит, у тебя появляется много свободного времени, которое нужно правильно организовать. На своём примере я хочу показать людям, что не нужно ставить на себе крест. И в 60 лет жизнь может подарить немало удовольствий.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива Юрия Молчанова