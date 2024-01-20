



Росстат подвел очередные итоги естественного движения населения Волгоградской области в январе-ноябре 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, по результатам 11 месяцев в регионе продолжают фиксировать тенденции снижения темпов рождаемости и смертности. Росстат подвел очередные итоги естественного движения населения Волгоградской области в январе-ноябре 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные федерального ведомства, по результатам 11 месяцев в регионе продолжают фиксировать тенденции снижения темпов рождаемости и смертности.

В частности, в Волгоградской области за указанный период родились 15432 малыша, тогда как в 2022 году новорожденных было больше – 16165 младенцев. Снижение рождаемости составило 4,5%. Это не самый худший показатель в ЮФО. Например, в Севастополе этот показатель снизился на 6%. Лучше всего ситуация с рождаемостью в Калмыкии – рождаемость уменьшилась всего на 1,4%.В то же время в регионе уже какой месяц подряд снижается смертность. Из жизни ушли 28818 человек, что меньше, чем было в 2022 году – 31295 человек. Падение смертности зафиксировано на уровне 7,9%. А естественная убыль населения за январь-ноябрь составила 13386 человек, что также меньше, чем в позапрошлом году (15130 жителей).Заметнее всего смертность снизилась в Адыгее – на 16,4%.При этом в Волгоградской области зафиксирована тенденция снижения и младенческой смертности. В январе-ноябре 2023 года скончался 61 младенец, тогда как за аналогичный период умерли 78 малышей.