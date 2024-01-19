Федеральные новости

Штрафы с камер за непристегнутые ремни временно могут отменить в России

Федеральные новости 19.01.2024 10:03
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19.01.2024 10:03


Председатель комитет Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов планирует выступить с законодательной инициативой об отмене штрафов с камер фотофиксации за непристегнутые ремни и разговоры по телефонам. По мнению парламентария, отказаться от данной меры необходимо хотя бы до тех пор, пока не усовершенствуют систему искусственного интеллекта. На сегодня, сообщается, слишком много штрафов выписываются водителям из-за ошибок. 

Так, напоминает «Парламентская газета», совсем недавно в Балакове водитель иномарки получил штраф от ГИБДД за то, что не пристегнул ремнем безопасности полиэтиленовый пакет на переднем сидении. И такой случай не единичен – камеры фотофиксации зачастую принимают за непристегнутых пассажиров различные вещи. Нередки ошибки, из-за которых водителям выписывают штраф за разговор по телефону. При этом, отмечает издание, большинство автовладельцев предпочитают не тратить время на обжалование штрафов и оплачивают их. 

Надо запретить использовать систему фотовидеофиксации, штрафующую водителей за отсутствие ремня, использование телефона и за другие нарушения, — сказал «Парламентской газете» Нилов, пообещав в ближайшее время представить полный перечень составов. – Надо думать не только о том, чтобы заработать, а чтобы невиновных не привлекали к ответственности. 

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